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النهضة التونسي يدين اعتبار الإخوان "تنظيما إرهابياً"

26/12/2013

استنكرت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس قرار السلطات المصرية المتعلق بتصنيف الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا،وذلك في أعقاب التفجير الإنتحاري الذي استهدف الثلاثاء، مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة المصرية.
وقالت الحركة في بيان حمل توقيع رئيسهاً راشد الغنوشي تلقت يونايتد برس أنترناشونال مساء الخميس نسخة منه،إن "قرار تصنيف الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً يمثل هروبا إلى الأمام من جانب حكومة الإنقلاب وتحريضاً إضافياً على طرف سياسي ".
ولفتت إلى أن المُستهدف الحقيقي من القرار المذكور هو الحرية والديمقراطية، أهم مكاسب ثورة يناير2011، وأن الحرب الشاملة على الإخوان المسلمين مقدمة لإستئصال كل نَفَس ديمقراطي وحر في مصر.
من جهة أخرى،حذرت حركة النهضة الإسلامية التونسية التي يُنظر إليها على انها أحد فروع حركة الإخوان المسلمين،من خطورة ما وصفته بـالتحريض ضدّ حركة حماس الفلسطينية،واتهامها بالضلوع في الإعتداء على المركز الأمني المصري، وما يمثّله من استهداف للمقاومة الفلسطينية وتشويه لصورتها.
وكانت مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة المصرية قد تعرضت يوم الثلااء الماضي إلى تفجير إرهابي أسفر بحسب آخر إحصائية عن مقتل 16 وإصابة 130 آخرين،بالاضافة الى أضرار مادية بالمباني المجاورة.
واتهمت الحكومة المصرية أمس جماعة الإخوان المسلمين بتنفيذ التفجير ،وأعلنتها جماعة إرهابية،حيث قال حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي في مؤتمر صحفي إن مجلس الوزراء قرر إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا بمفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات.

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