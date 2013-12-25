عشرات القتلى في تفجيرات بمدن عراقية

قتل 35 شخصاً وأصيب العشرات بجروح في سوق شعبي قريب من كنيسة في تفجيرات وقعت الأربعاء في منطقة الدورة جنوب بغداد، فيما قتل خمسة آخرون وأصيب 13 بجروح في هجمات متفرقة.

وأكد مصدر طبي حصيلة الضحايا، مشيرا إلى أن أغلب هؤلاء من المسيحيين وبينهم نساء وأطفال.

غير أن بطريرك الكنيسة الكلدانية، أكبر طائفة مسيحية في العراق، لويس ساكو قال في تصريح لـوكالة فرانس برس" إن الهجوم الذي تزامن مع احتفال المسيحيين بعيد الميلاد "استهدف الفقراء في مكان قريب من الكنيسة في الدورة".

وفي أعمال عنف أخرى اليوم، قتل خمسة أشخاص في هجمات متفرقة. ففي تكريت (160 كلم شمال بغداد) قال ضابط في الشرطة برتبة رائد إن "ثلاثة من عناصر الشرطة قتلوا في هجوم مسلح استهدف دورية للشرطة على الطريق الرئيسي غرب المدينة".

وفي كركوك (240 كلم شمال بغداد)، قال ضابط برتبة عقيد في الشرطة إنه "قتل شخص وأصيب سبعة بجروح جراء انفجار ثلاث عبوات ناسفة على الطريق الرئيسي جنوب كركوك". كما قتل شخص وأصيب ثلاثة بجروح في انفجار عبوة ناسفة على طريق رئيسي جنوب بغداد.

وأصيب أيضاً ثلاثة أشخاص بجروح في انفجار سيارة مفخخة مركونة في الحي العسكري وسط قضاء طوزخورماتو (175 كلم شمال بغداد)، وفقا للمصدر ذاته.