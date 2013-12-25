رزقة: إغلاق "كرم أبو سالم" عقاب جماعي للفلسطينيين

قال يوسف رزقة المستشار السياسي، لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية إن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم التجاري يعد عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني، ودليلا واضحا على عنصرية الاحتلال.

وأضاف رزقة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن إغلاق المعابر علامة واضحة على العدوان الذى يتعرض له القطاع ، مؤكدا ضرورة مواجهة حصار غزة الخانق بالتعمق بالمقاومة للتحرر من الظلم.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعالون قد أمر أمس بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة "حتى إشعار آخر" ردا على مقتل إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني شرق غزة والذى أعقبه شن طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات على القطاع أسفرت عن مقتل طفلة وإصابة عدد آخر بجروح.

ويعد معبر "كرم أبو سالم" المنفذ التجاري الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، وتغلقه سلطات الاحتلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

في سياق متصل، قالت مصادر عسكرية في الجيش الإسرائيلي إن قواعد اللعبة قد تغيرت مع قطاع غزة الذى عاد ليعتمد أكثر على إسرائيل كوجهة اقتصادية بعد تدمير الأنفاق الحدودية مع مصر.

وأضافت المصادر أن قرار إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري يستهدف الضغط على حكومة حماس لتغير من نهجها الحالي وتعود للالتزام بشروط التهدئة التي أعقبت الحرب الأخيرة (نوفمبر 2012 )

ونقل موقع "والا" العبري عن ضابط كبير في قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي قوله إن إغلاق معبر كرم أبو سالم في ظل غياب الأنفاق سيشكل أزمة حقيقية للفلسطينيين وستشكل هذه الخطوة ضغطا اقتصاديا قويا.

وأضاف: سنرى كيف سيؤثر النقص في الغاز على القطاع معتبرا أن خطوة إغلاق المعبر رسالة قوية لحماس.