السلطات المصرية تعتقل هشام قنديل

رئيس وزراء مصر السابق هشام قنديل

قالت وزارة الداخلية المصرية إن الشرطة ألقت القبض يوم أمس الثلاثاء على رئيس الوزراء السابق هشام قنديل تنفيذا لحكم قضائي نهائي صدر عليه بالحبس لمدة سنة.

وبينما قالت وزارة الداخلية إن قنديل أوقف في الصحراء على مسافة غير بعيدة من القاهرة وكان بصحبته مهرب محاولا الفرار إلى السودان، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن رئيس الوزراء السابق "ضبط من جانب قوة مشتركة من عناصر الأمن الوطني ومباحث الجيزة داخل إحدى الشقق بمحافظة الجيزة".

وأضافت الوكالة أن عملية القبض على قنديل تأتي تنفيذا لحكم قضائي بالسجن لمدة عام لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة طنطا للكتان لملكية الدولة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية لموقع إلكتروني لصحيفة الأهرام إن الشرطة ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق على الطريق المؤدي إلى محافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة.

وكانت محكمة جنح حكمت بحبس قنديل سنة وعزله من منصبه لامتناعه عن تنفيذ حكم بإلغاء بيع إحدى شركات القطاع العام. وأيدت المحكمة الأعلى درجة الحكم في سبتمبر الماضي وكان هشام قد ترك منصبه بعد عزل مرسي، كما قرر القضاء في مطلع الشهر ذاته تجميد أموال قنديل ومنعه من مغادرة البلاد.

يذكر أنه نادرا ما نفذت أي من الحكومات المصرية المتعاقبة حكما بحبس مسؤول وعزله من المنصب عقابا له على الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.

وقال مصدر قضائي طلب ألا ينشر اسمه لرويترز إن النيابة العامة تبحث توجيه تهمة التستر على هارب من تنفيذ حكم قضائي للشخص الذي كان بصحبة قنديل.

وكان قنديل قد توارى عن الأنظار منذ عزل مرسي في 3 يوليو الماضي وما تلاه من حملة قمع لأنصاره. يذكر أن قنديل شغل منصب رئيس الوزراء طوال فترة حكم مرسي، وسمح له بلقاء وسطاء دوليين عقب الانقلاب رغم الحكم الصادر ضده.