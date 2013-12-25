الحكومة المصرية تعلن الإخوان المسلمين جماعة "إرهابية"



أعلنت الحكومة المصرية الأربعاء جماعة الإخوان المسلمين جماعة "إرهابية" , وأن جميع أنشطتها محظورة , جاء ذلك بعد يوم من سقوط 16 قتيلاً ونحو 140 مصاباً في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على مديرية أمن محافظة الدقهلية شمالي القاهرة.

وقال نائب رئيس الوزراء حسام عيسى في مؤتمر صحفي إن مجلس الوزراء قرر إعلان الجماعة جماعة إرهابية". وأضاف قائلا إن مصر لن ترضخ لإرهاب الجماعة.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أدانت التفجير, وأوضحت أن احتجاجاتها على عزل الرئيس محمد مرسي هي احتجاجات سلمية., فيما أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس التي تنشط في شمال سيناء مسؤوليتها عن التفجير.

وتبنّت جماعة أنصار بيت المقدس، التي تتخذ من سيناء معقلاً، في بيان لها الأربعاء الاعتداء على مقر الشرطة في المنصورة. وفي بيان بث على مواقع جهادية أعلنت الجماعة "قام إخوانكم في جماعة أنصار بيت المقدس بفضل وتمكين من الله باستهداف مديرية أمن الدقهلية، أحد أوكار الردة والطغيان التي لطالما كانت حربا على الإسلام والمسلمين". ونوه البيان بعد ذلك بالانتحاري "أبو مريم" منفذ أحد أشد العمليات عنفا في مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي مطلع تموز/يوليو.

وقد تبنت جماعة أنصار بيت المقدس عدة اعتداءات استهدف أعنفها في ايلول/سبتمبر موكب وزير الداخلية الذي نجا منه.