مفوضية اللاجئين: 1.7 مليون سوري نزحوا عام 2013

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي مع الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين السفير محمد الدايري الأمور التي تتعلق بتنسيق الجهود المبذولة لتقديم العون الإنساني لملايين النازحين واللاجئين السوريين، وكذلك التحضير للمؤتمر الدولي الثاني لمساعدة الشعب السوري والذي تستضيفه دولة الكويت منتصف الشهر المقبل .

وقال الدايري ، في تصريحات صحفية عقب اللقاء ، إن عام 2013 شهد نزوح 1.7 مليون سوري الى دول الجوار فقط، ونحن الان على اعتاب سنة جديدة نأمل فيها أن يتوصل المجتمع الدولي المعني بالسلم والأمن إلى إيجاد حل سلمي للقضية الانسانية في سورية التي تطرح نفسها كأفظع ازمة انسانية في القرن 21.

وأشار انه في 15 إبريل الماضي وقع أربعة من رؤساء أكبر المنظمات الدولية المعنية بالشؤون الانسانية على بيان دعوا فيه لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية .

وأكد استعداد المجتمع الدولي الإنساني لتقديم المساعدات للدول الجوار وللداخل السوري الذي ينزف كثيراً.

وأشاد الممثل الاقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين باهتمام الجامعة العربية بهذه القضية الإنسانية وكذلك بتهيئة الأجواء لإنجاح مؤتمر "جنيف2 " لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

ورداً على سؤال حول المبالغ المستهدف جمعها من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين خلال المؤتمر الدولي الثاني في الكويت الشهر المقبل، قال السفير الدايري إنه يوم 16 من الشهر الحالي تم اطلاق خطة اقليمية لدعم النازحين واللاجئين السوريين بقيمة 4.2 مليار دولار لسد حاجة اللاجئين في دول الجوار ومصر خلال عام 2014.

ورداً على سؤال حول دور المفوضية في تقديم العون للاجئين الفلسطينيين الذين تضرروا من النزاع في سورية، قال الدايري ان هناك ما يزيد على 50 ألف لاجئ فلسطيني نزحوا الى لبنان من سورية وتتم مساعدتهم والمفوضية تشيد بدور لبنان والأردن لاستضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، والذين يمثلون نسبة كبيرة من سكان هاتين الدولتين.

وأوضح الداير أن المفوضية سجلت أكثر من 820 ألف لاجئ سوري في لبنان وتقول الحكومة اللبنانية أن عددهم زاد على المليون لاجئ حيث يمثلون ربع سكان لبنان، فيما سجلت المفوضية في الاردن 650 ألف لاجئ وتقول الحكومة إنهم يزيدون على المليون لاجئ من أصل 6 ملايين مواطن أردني، ومن هنا تزداد الأعباء على الحكومتين اللبنانية والاردنية.