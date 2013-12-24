البث الحي
منوعات

مصر: تفجير مبنى مديرية الأمن بالمحافظة نفّذه انتحاري

24/12/2013

قالت وزارة الداخلية أن انتحارياً فجر سيارة مملوءة بالمتفجرات عند مديرية أمن محافظة الدقهلية في دلتا النيل في مصر مما أدى الى مقتل 15 شخصاً في هجوم يعد من بين أكثر الهجمات دموية منذ عزل الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي في يوليو تموز.

وقال مسؤولون أمنيون أن من بين القتلى 12 شرطيا على الأقل, كما أدى الانفجار الذي وقع بعد منتصف الليل بساعة في مدينة المنصورة عاصمة المحافظة الواقعة شمالي القاهرة إلى إصابة زهاء 140 شخصاً وتعهدت الحكومة المدعومة من الجيش بمحاربة "الإرهاب الأسود".

وقالت إن الهجوم لن يعرقل خطة الانتقال السياسي وخطوتها التالية هي الاستفتاء على دستور جديد في يناير كانون الثاني.

وقال وزير الداخلية محمد إبراهيم الذي نجا من محاولة اغتيال في القاهرة في سبتمبر أيلول من موقع الانفجار "البلاد تواجه عدواً لا دين ولا وطن له".

وقالت وزارة الداخلية أن انتحارياً نفذ الهجوم بسيارة ملغومة مستشهدة بأدلة جمعت من مكان الحادث و شهادة أحد الضباط المصابين في مكان الحادث, وقالت الرئاسة ان مثل هذه الهجمات "تزيد الدولة تصميما على اجتثاث الإرهاب من كافة ربوع البلاد".

و على جانب آخر أعلن اللواء عمر الشوادفي محافظ الدقهلية، أن تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية نفّذه انتحاري بسيارة مفخَّخة.

وقال الشوادفي، في مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات المصرية، إن انتحارياً قاد سيارة نصف نقل بيضاء مفخّخة واقتحم مبنى مجاوراً لمديرية أمن الدقهلية وفجَّرها، مشيراً إلى أن التحاليل الأولية للحادث أوضحت ذلك.

واعتبر أن ما تتعرّض له مصر حالياً من أعمال إرهابية هي نتيجة تراكمات لأكثر من 40 عاماً.

كما أشار الشوادفي إلى أن محافظة الدقهلية قرَّرت صرف مبالغ مالية لأهالي الشهداء بواقع 10 آلاف جنيه (حوالي 1500 دولار) للشهيد، و4 آلاف جنيه للمصاب.

وكان انفجاراً هائلاً استهدف مبنى مديرية أمن الدقهلية ، وأسفر بحسب آخر إحصائية عن مقتل 15 وإصابة 140 آخرين إلى جانب انهيار واجهة المبنى الجانبي للمديرية وانهيار جزئي في عدد من المباني القريبة من بينها مجلس مدينة المنصورة، والمسرح القومي، والمصرف المتحد، وإتلاف عدد من سيارات الشرطة والمواطنين.

وأعلنت رئاسة الجمهورية المصرية الحِداد العام لمدة 3 أيام على ضحايا الحادث، الذي أدانته أيضاً دولاً عربية وأجنبية وفعاليات حزبية وسياسية وشعبية في مصر.

المزيد من منوعات

تحذير من هجمات على مراكز التطعيم بلقاح كورونا في ألمانيا

ممرضة تحضر لقاح فايزر/بايونتك (رويترز)

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)
الأكثر قراءة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

هجوم بالكلور والنار والكلاب.. عنصرية جار تجبر عائلة سورية لاجئة على ترك هولندا (فيديو)

أسرة سورية لاجئة تترك هولندا بسبب هجمات عنصرية (مواقع التواصل الاجتماعي)

المغرب.. أول بيان لحزب العدالة والتنمية عقب إعلان التطبيع مع إسرائيل

سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي ورئيس الحكومة المغربية (غيتي)

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)