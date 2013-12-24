قوات أمن عراقية تطوق ساحة الاعتصام بالرمادي

طوقت قوة أمنية مشتركة ساحة الاعتصام (ساحة العزة والكرامة) في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، مما دفع قادة الاعتصام في المدينة لعقد اجتماع مع محافظ الأنبار أحمد خلف الدليمي على خلفية تطويق القوات الأمنية لساحة الاعتصام.

وقال مصدر أمني بالمحافظة إن قوة أمنية مشتركة من الجيش والشرطة وبأمر من محافظ الأنبار أحمد الدليمي طوقت ساحة ومخيمات اعتصام الرمادي ومنعت الخروج منها أو الدخول إليها.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعطى يوم الأحد الماضي مهلة للمتواجدين في ساحات الاعتصام في محافظة الأنبار للانسحاب منها.