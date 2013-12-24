عواصفة عاتية تضرب فرنسا وبريطانيا

تسببت العواصف والأمطار بتعطيل وإلغاء عطل آلاف الأشخاص

تسببت رياح تقترب سرعتها من قوة الإعصار وأمطار غزيرة اجتاحت بريطانيا وفرنسا في مقتل شخصين وتعطيل خطط آلاف البريطانيين لقضاء العطلات في واحد من أكثر أيام السفر ازدحاما في العام، وتسببت في خلل كبير في حركة النقل في البلدين، وحرمت عشرات الآلاف من العائلات في فرنسا من التيار الكهربائي.

وضربت رياح تصل سرعتها إلى حوالي 135 كلم في الساعة بريطانيا مصحوبة بأمطار غزيرة مما أدى الى فيضان الأنهار واختناقات مرورية وإلغاء رحلات للطائرات والسفن وفي خفض عدد رحلات القطارات أيضا وألغي بعضها.

وقالت الشرطة البريطانية إن رجلا يبلغ من العمر 48 عاما غرق في نهر روثاي القريب من أمبلسايد بمقاطعة كامبريا بشمال إنجلترا بعد سقوطه في النهر عند محاولته إنقاذ كلبه الذي نجا من الموت، ونصحت الشرطة المواطنين البريطانيين بالابتعاد عن الأنهار والمياه الجارية لأن المياه تتحرك بسرعة وتمثل خطورة شديدة، في حين أعلنت حالة الطوارئ من الدرجة البرتقالية (الدرجة الثانية قبل أعلى مستوى إنذار) على كل الأراضي البريطانية.

وأضافت الشرطة أنها عثرت على جثة امرأة في نهر في بيثيسدا بمنطقة جوينيد شمال ويلز على أطراف متنزه سنودونيا الوطني بعد أن سقوطها في النهر على ما يبدو.

كما انقطع التيار الكهربائي عن حوالي خمسة آلاف منزل في جنوب غرب البلاد بعد تضرر خطوط الكهرباء إلا أن الخدمات أعيدت سريعا.

وتعطلت حركة الطيران في جنوب بريطانيا مع إلغاء بعض الرحلات من مطار هيثرو بلندن واضطرت مطارات ساوثامبتون وبريستول إلى إلغاء رحلات جوية بسبب الرياح الشديدة.

ومن المتوقع أن يستمر الارتباك في حركة النقل جراء العواصف والأمطار وحذرت شركات القطارات المسافرين من احتمال تأخر أو الغاء بعض الرحلات.

وفقد بحار روسي بعد توقف عمليات بحث للعثور عليه قبالة سواحل بريست، بينما كانت رياح عاتية تضرب شمال غرب فرنسا.

أما في كالفادوس شمال غرب فرنسا فقد لقي طفل في الثانية عشرة من عمره مصرعه بانهيار جدار بسبب قوة الرياح في منطقة كان.

من جهة أخرى، توقفت الرحلات البحرية عبر المانش بين فرنسا وبريطانيا أو إسبانيا تحسبا لرياح شديدة يتوقع أن تضرب شمال غرب فرنسا اليوم الثلاثاء.

وحذرت أجهزة الأرصاد الجوية البريطانية من أمطار غزيرة في المناطق الجنوبية لإنجلترا وويلز، وقالت إن رياحا سرعتها 140 كلم في الساعة سجلت في ويلز.