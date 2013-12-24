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ثلاثة شهداء في قصف لقوات الاحتلال على غزة

24/12/2013

قال شهود، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات وقصف بالمدفعية استهدفت مناطق مختلفة من قطاع غزة مساء الثلاثاء مما أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات، وإصابة عدد آخر بجراح، في أعقاب مقتل جندي إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني شرق غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن مدفعية الاحتلال قصفت بثلاث قذائف أرضا زراعية شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد الطفلة حلا أحمد البحيري، وإصابة أربعة مواطنين آخرين.

وفي بيت لاهيا شمال القطاع، استهدفت قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين مما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة عدد آخر، حيث نقل الشهيد إلى مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بالصواريخ موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال غزة وموقعي تدريب لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في خانيونس جنوب القطاع، والبريج وسط القطاع. كما قصفت مناطق في شمال قطاع غزة.

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