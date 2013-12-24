الأمم المتحدة تكتشف مقبرة جماعية في جنوب السودان

قالت الأمم المتحدة إنها عثرت على مقبرة جماعية يعتقد أنها تضم جثث 75 جنديا من قبيلة الدنكا في جنوب السودان الأمر الذي أثار مخاوف من وقوع مذابح عرقية في البلاد.

وقال سلفا كير رئيس جنوب السودان إن القوات الحكومية استعادت السيطرة على بور عاصمة ولاية جونقلي من المتمردين وهي مدينة رئيسية كان المتمردون التابعون لريك مشار النائب السابق للرئيس قد استولوا عليها الأسبوع الماضي.

واكتشف موظفون تابعون للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان المقبرة في بلدة بنتيو الخاضعة لسيطرة المتمردين وهي عاصمة ولاية الوحدة.

وقالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان في جنيف " اكتشفنا مقبرة جماعية في بنتيو بولاية الوحدة وهناك تقارير بوجود ما لا يقل عن مقبرتين جماعيتين أخريين في جوبا.