وفاة كلاشينكوف مصمم البندقية الأسطورية (AK 47)

ميخائيل كلاشينكوف وبندقيته الأسطورية

توفي مصمم السلاح الروسي الشهير ميخائيل كلاشينكوف عن 94 سنة بعد صراع مع المرض، وذكرت وسائل إعلام روسية اليوم الاثنين أن كلاشينكوف فارق الحياة خلال خضوعه للعلاج في وحدة العناية الفائقة في المستشفى بمنطقة أودمورتيا.

ونقلت صفحة قناة روسيا اليوم على النت أن الناطق الصحفي باسم رئيس جمهورية أودمورتيا الروسية فيكتور تشولكوف أكد اليوم الاثنين 23 ديسمبر أن ميخائيل كلاشنيكوف مصمم الأسلحة النارية الخفيفة، أسطورة صناعة السلاح الروسي قد توفي عن عمر يناهز 94 عاما.

وكتب تشولكوف على صفحته في موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "اليوم 23 ديسمبر وصلنا خبر محزن، فقد توفي عن عمر يناهز 94 عاما وبعد مرض خطير وطويل، المصمم البارز للأسلحة النارية الخفيفة ميخائيل تيموفييفيتش كلاشنيكوف".

وتجدر الإشارة إلى أن كلاشنيكوف كان قد دخل منذ 17 نوفمبر الماضي إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى في مدينة إيجيفسك عاصمة جمهورية أودمورتيا بمنطقة الأورال.

يذكر أن كلاشينكوف كان جندياً في الجيش السوفياتي وقد أصيب في العام 1941 خلال الحرب العالمية الثانية، ما دفعه إلى اختراع سلاحه الأسطوري الشهير (كلاشينكوف) في العام 1947، والذي بات أكثر الأسلحة انتشاراً حول العالم ويستخدمه حوالي 50 جيشا نظاميا، بالإضافة إلى الآلاف من مجموعات التمرد والعصابات.

وعلى الرغم من الطلب الهائل على أسلحة كلاشينكوف والتي يطلق عليها في الغرب (AK 47) وبيع منها أكثر من مائة مليون قطعة إلا أن مخترعها لم يستفد شيئا من عائداتها، فقد كان يعيش على راتبه التقاعدي الذي تمنحه له الدولة.