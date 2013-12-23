بكين: اختبارات حاملة الطائرات الصينية الأولى جيدة

صورة نادرة لحاملة الطائرات الصينية الأولى والوحيدة (رويترز) قالت وسائل الإعلام الصينية الرسمية اليوم إن أول حاملة طائرات صينية خضعت لعدة اختبارات ناجحة خلال مهمة تدريبية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقال عسكريون ومحللون من المنطقة إن التدريبات التي جرت هذا الشهر قبالة ساحل جزيرة هاينان شهدت إرسال الصين حاملة الطائرات للمرة الأولى إلى بحر الصين الجنوبي وبرفقتها مجموعة سفن معاونة على غرار حاملات الطائرات الأميركية.

وقالت صحيفة تشاينا ديلي التي تصدر بالإنجليزية إن حاملة الطائرات لياونينغ خضعت لأكثر من مائة اختبار منها اختبارات لأنظمتها القتالية والتدريبية منذ أوائل ديسمبر الجاري.

ونقلت الصحيفة عن بيان للبحرية قوله إن المهمة شملت "عددا كبيرا من الاختبارات والمعايير الصارمة والظروف المعقدة وكذلك التعاون مع العديد من الوحدات العسكرية"، وترافق حاملة الطائرات مدمرتان وفرقاطتان.

ونقلت الصحيفة عن تشانغ تشينغ ربان لياونينغ قوله "مياه بحر الصين الجنوبي عميقة ورياحه قوية وأمواجه عاتية مما يجعله مكانا مناسبا لإجراء التدريبات والاختبارات على حاملة الطائرات".

وأضاف تشانغ أن التدريبات شملت تدريبات محاكاة للدفاع الجوي ضد الطائرات وضد السفن والغواصات المعادية.

وحاملة الطائرات لياونينغ تعود إلى الحقبة السوفيتية كانت الصين قد اشترتها من أوكرانيا عام 1998 وقامت بتجديدها جذريا وإصلاحها مما عد دليلا على سعي الصين ورغبتها في تعزيز قوتها البحرية.