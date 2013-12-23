البث الحي
منوعات

بريطانيا: تجريد من يقاتل في سوريا من الجنسية

23/12/2013

ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن وزيرة الداخلية تيريزا ماي سحبت الجنسية البريطانية من حوالي 20 شخصا حتى الآن هذا العام، أي أكثر من العامين ونصف العام الماضية.

وأشارت إلى أن الوزيرة البريطانية جردت حوالي 73 بريطانيا من حق المواطنة منذ عام 2010 وذلك بحسب بيانات جمعها مكتب الصحافة الاستقصائية.

وتعتبر السلطات أن هذا الإجراء المتخذ بحق الأشخاص الذين يحملون الجنسية المزدوجة من المشاركين في القتال في سوريا، يساهم في تقليل الخطر الإرهابي داخل البلاد.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الداخلية قد سحبت الجنسية من 20 شخصاً خلال العام الجاري، علما بأنها جردت 17 شخصاً فقط من الجنسية في الفترة الماضية الممتدة من مايو 2010 ومطلع العام الجاري، وفق معلومات قدمها مكتب التحقيقات الصحافية ببريطانيا.
 
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قلقها من الوضع المتعلق بالمقاتلين البريطانيين في سوريا لأن سوريا قريبة نسبيا من الأراضي البريطانية وهو الأمر الذي يسهل للمتطرفين السفر من البلاد وإليها.

وقال مسؤول سابق في وزارة الخارجية البريطانية إن عملية تجريد الجهاديين البريطانيين الذين يقاتلون في سوريا من جنسيتهم هي من الأسرار المعلومة للجميع، وأضاف "هذا الحرمان من الجنسية أمر يحدث حاليا، لدينا معلومات بوجود ما بين 40 و240 بريطانيا في سوريا وربما نحتاج للتحرك بالسرعة المطلوبة لتجريدهم من الجنسية البريطانية".

وطبقا للقانون البريطاني يحق لوزيرة الداخلية سحب الجنسية البريطانية من مزدوجي الجنسية إذا شعرت بأن وجودهم في المملكة المتحدة لا يؤدي إلى الصالح العام أو إذا تم الحصول عليها بالاحتيال.

وأكدت وزارة الداخلية أن المواطنة امتياز وليس حقا.. وقالت سيتم سحب الجنسية البريطانية من أى شخص إذا رأيت أنه من الصالح العام القيام بذلك".

وطبقا للقانون البريطاني فإن الحرمان من المواطنة البريطانية يمكن القيام به دون موافقة قضائية، والحل الوحيد للاعتراض على مثل هذه القرارات في حال صدورها هو من خلال رفع دعوي قضائية لمعارضتها.

المزيد من منوعات

تحذير من هجمات على مراكز التطعيم بلقاح كورونا في ألمانيا

ممرضة تحضر لقاح فايزر/بايونتك (رويترز)

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)
الأكثر قراءة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

هجوم بالكلور والنار والكلاب.. عنصرية جار تجبر عائلة سورية لاجئة على ترك هولندا (فيديو)

أسرة سورية لاجئة تترك هولندا بسبب هجمات عنصرية (مواقع التواصل الاجتماعي)

المغرب.. أول بيان لحزب العدالة والتنمية عقب إعلان التطبيع مع إسرائيل

سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي ورئيس الحكومة المغربية (غيتي)

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)