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اليمن تفتح مطاراتها بعد إغلاق جراء إضراب

23/12/2013

قال وزير النقل واعد باذيب لوكالة الأنباء اليمنية إن اليمن أعاد فتح مطاراته الدولية بعد إغلاقها لفترة قصيرة  بسبب إضراب العاملين في هيئة الطيران المدني.

وقد أصيبت مطارات اليمن الدولية في وقت سابق بحالة شلل تام، ومنها مطار صنعاء الدولي ومطار عدن الدولي وذلك بسبب بدء الإضراب الكلي لنقابات الطيران المدني والأرصاد بكافة المطارات والقطاعات وديوان عام الهيئة.

وذكر موقع "التغيير نت" اليمني اليوم أن ساحات المطارات شهدت حالات من الفوضى والسخط العارم جراء توقف الرحلات خصوصاً أن عدداً من المسافرين كانوا يستعدون للمغادرة. كما توقفت المطارات على استقبال الرحلات القادمة.

وكان المجلس التنفيذي لنقابات الطيران المدني والأرصاد أعلن بدء الإضراب اليوم بجميع المطارات والقطاعات وديوان عام الهيئة.

وقال المجلس في بيان أنه "وقفاً أمام التداعيات، التي منها مصادرة أرصدة الهيئة والتدخل في استقلاليتها، الأمر الذي اثر سلبا على نشاط الهيئة والعجز في مواجهة النفقات التشغيلية للمطارات ومرتبات وأجور الموظفين للشهر الثاني على التوالي فقرر التصعيد وإعلان الإضراب الشامل".

وأوضح البيان أنه استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية وما تمر به البلاد، تم تعليق الإضراب الجزئي، وكان المجلس طالب سابقاً بالإضراب الجزئي وبمحاسبة المفسدين في قضية تعويضات أراضي مطار سيئون بالإضافة إلى رفضها لأي ترشيحات أو تعيينات من جهات لا علاقة لها بهيئة الطيران.

كما طالب بتمكين الهيئة من مبانيها في حي صوفان والتي لا تزال تحت سيطرة بعض الجهات رغم أن الهيئة استأجرت مبان لاستكمال أعمالها.

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