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الغانم: الحكومة لن تحضر جلسة البرلمان بسبب استقالتها

23/12/2013

 قال مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة "البرلمان" الكويتي اليوم إن الحكومة لن تحضر جلسة المجلس المقررة غداً الثلاثاء بسبب تقديم استقالته. وهذا هو أول إعلان من أحد أركان السلطة عن استقالة الحكومة الكويتية.

وكشفت مصادر لصحيفة "السياسة" الكويتية في عددها اليوم عن أن الوزراء وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يوم الأربعاء الماضي قبل ساعات من حكم المحكمة الدستورية بشأن صحة انتخابات البرلمان التي تمت في يوليو تموز الماضي.

وأعرب الغانم عن أمله أن يتم إجراء التعديل الحكومي في أسرع وقت ممكن.

 

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