الحزب الحاكم في موريتانيا يفوز في الانتخابات التشريعية

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا فوز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بأغلبية مطلقة من مقاعد مجلس النواب حيث حصل علي 22 مقعدا بجولة الإعادة أي ما مجموعه 74 من أصل 147 نائباً.

وأعلن الدكتور "عبد الله ولد أسويد أحمد" رئيس اللجنة النتائج في مؤتمر صحفي وأشار إلى أن نسبة المشاركة في جولة الاعادة بلغت 72%.

وبحسب هذه النتائج سيكون بمقدور الحزب المساند للرئيس الموريتاني تشكيل الحكومة بمفرده وتقديمها للبرلمان للتصويت علي الثقة.

وجاء حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" المعارض ذو التوجه الإسلامي في المرتبة الثانية حيث حصل علي 4 مقاعد بجولة الإعادة ليرتفع رصيده إلي 16 مقعدا حيث سيتولى رئاسة مؤسسة زعامة المعارضة بموريتانيا.

وحصل حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي المعارض علي المركز الثالث بعشرة نواب تلاه حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض بسبعة مقاعد وتوزعت بقية مقاعد البرلمان بين أحزاب مؤيدة للحكومة.

وفي المجالس البلدية فاز الحزب الحاكم بأغلبية مريحة حيث فاز في جولة الإعادة بـ68 بلدية ليصل مجموع بلدياته إلى161بلدية من أصل 218 أي نسبة 5ر73%.

وجاء حزب تواصل الاسلامي ثانيا بفوزه بـ18بلدية ثم حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن وهو من الموالاة بـ12بلدية وحزب الوئام المعارض بـ8 بلديات وحزب الوحدة والتنمية من الموالاة بـ4بلديات.

وأعلن رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات إعادة التصويت في ثلاث دوائر واحدة منها نيابية واثنتان بلدية طبقا لقرار من المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية بالمحكمة العليا إثر طعون تقدم بها مرشحون…وينص القانون علي مدة ثلاثة أشهر يجري فيها إعادة الاقتراع في الدوائر موضع الطعن.