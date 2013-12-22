10 قتلى في هجوم انتحاري ببنغازي

تفجير سابق في بنغازي (الأوروبية-أرشيف)

قتل عشرة أشخاص وجرح 15 آخرون، في انفجار سيارة مفخخة استهدف فجر الأحد نقطة تفتيش تابعة للجيش في منطقة "برسس" شرق بنغازي، في أول هجوم "انتحاري" تشهده المدينة.

وقال مراسل الجزيرة، إن الهجوم تم بسيارة يقودها انتحاري، وإن الوضع الأمني متوتر وإن هناك حالة من الاستنفار الأمني في محيط مستشفى الجلاء وسط المدينة الذي نقل إليه الجرحى.

ورجحت مصادر أمنية، أن الهجوم يأتي انتقاما لعملية إلقاء القبض على عدد من المسلحين قيل إنهم ينتمون إلى التيار الجهادي من قبل عناصر الجيش في تلك المنطقة قبل نحو شهر، أعقبها هجوم مسلح أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وقال معتز العقوري، وهو شرطي يعمل في نقطة التفتيش التي تعرضت للهجوم والواقعة على بعد 50 كلم شرقي بنغازي، إنه تم التعرف على هوية سبعة من القتلى، ولم يتم التعرف بعد على هوية القتلى الآخرين الذين تمزقت جثثهم إلى أشلاء، مشيرا إلى أن الهجوم نفذه شخص مجهول كان يقود سيارة نوع تويوتا بيك أب رباعية الدفع.

وكان مسؤول استخبارات الجيش الليبي في بنغازي العقيد "فتح الله عبد الرحيم القزيري" لقي مصرعه أول أمس الجمعة على أيدي مجهولين، أثناء زيارة عائلية لمدينة درنة شرق ليبيا.

يشار إلى أن الوضع الأمني تدهور بشكل كبير خلال الشهور القليلة الماضية، بسبب تواصل سلسلة الاغتيالات والتفجيرات في بنغازي التي تعد ثانية المدن الليبية الكبرى، وذلك رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الأمن في المدينة.

وأغلقت معظم الدول قنصلياتها في بنغازي بعد سلسلة هجمات، كما أوقفت بعض شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى هناك.