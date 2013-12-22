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مصر: السجن ثلاث سنوات لنشطاء 6 إبريل

22/12/2013
الناشطون الثلاثة داخل القفص بالمحكمة

قضت محكمة مصرية بحبس ثلاثة ناشطين بارزين ثلاث سنوات لكل منهم ووغرامة 50 ألف جنيه (7.3 ألف دولار) بعد أسابيع من اتهامهم بالتظاهر دون موافقة وزارة الداخلية والتعدي على رجال شرطة وإتلاف وتحطيم ممتلكات عامة وخاصة.

والثلاثة هم أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 إبريل ومحمد عادل المتحدث باسم الحركة والناشط أحمد دومة.

ولعبت حركة شباب 6 إبريل دورا بارزا في الدعوة للمظاهرات التي أسقطت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 كما شارك أعضاء فيها في الاحتجاجات على حكم الرئيس محمد مرسي الذي عزلته قيادة الجيش في يوليو الماضي بعد تصاعد الاحتجاجات عليه.

وقال شاهد عيان في قاعة محكمة جنح عابدين التي عقدت جلستها بمعهد أمناء الشرطة المجاور لسجن طره في جنوب القاهرة إن محامين موكلين عن النشطاء وأقارب لهم هتفوا بعد الحكم "يسقط يسقط حكم العسكر.. إحنا في دولة مش معسكر"، في إشارة إلى الحكومة المؤقتة المدعومة من قيادة الجيش.

وقال مصدر قضائي إن الحكم تضمن "وضعهم تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد تنفيذه، وبإمكان الثلاثة استئناف ا0لحكم أمام محكمة أعلى درجة.

وصرح المحامي العام لنيابات وسط القاهرة المستشار وائل شبل لرويترز "بحسب الحكم سيظلون محبوسين حتى إذا استأنفوا ولن يخلى سبيلهم إلا بحكم من محكمة الاستئناف إذا رأت ذلك". وشبل هو من أحال ماهر ودومة وعادل للمحاكمة.

وكانت مصادر أمنية قالت إن الناشطين الثلاثة وأنصارا لهم ضربوا رجال شرطة وأصابوا سبعة منهم نهاية الشهر الماضي عندما تقدم ماهر لتسليم نفسه للنيابة العامة التي أمرت بضبطه وإحضاره للتحقيق معه بتهمة التظاهر دون موافقة.

وقال النشطاء إن أشخاصا يرتدون زيا مدنيا بدا أنهم تلقوا أوامر من رجال الشرطة ضربوهم قبل اندلاع اشتباك عنيف أمام مبنى المحكمة التي تقدم إليها ماهر أسفر أيضا عن تحطيم مقهى.

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