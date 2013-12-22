مصادر أمنية: انفجار حافلة بتل أبيب ولا إصابات

الحافلة بعد انفجارها قرب تل أبيب

قالت الشرطة إن قنبلة يعتقد أن نشطاء فلسطينيين زرعوها انفجرت في حافلة بعد إنزال الركاب منها قرب تل أبيب بعد إنزال الركاب منها ولم يصب أحد جراء الانفجار.

وقالت الشركة التابعة لها الحافلة إنه كان هناك حوالي 12 راكبا على متن الحافلة عندما توقف السائق بعد إبلاغه بوجود جسم مريب بها.

وكان خبير مفرقعات تابع للشرطة يفحص الحقيبة في المكان وانفجرت القنبلة أثناء وجوده، وقالت الشرطة إنه لم يصب عندما وقع الانفجار في الحافلة في ضاحية بات يام في تل أبيب.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه لم يصب أحد بأذى بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شخصا أصيب إصابات طفيفة.

ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن التفجير وهو أول حادث من نوعه منذ استئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية في يوليو الماضي، والتي لم يظهر أي مؤشر على أنها تحرز تقدما.

يذكر أن آخر مرة تنفجر فيها قنبلة في حافلة بإسرائيل في نوفمبر من عام 2012. وأصيب 15 شخصا في الانفجار الذي وقع بالقرب من مجمع وزارة الدفاع في تل أبيب، كما أدين فلسطيني من عرب 1948 بإسرائيل في وقت سابق من الشهر الجاري بزرع القنبلة لأسباب سياسية.

كما تصاعدت وتيرة وحدة العنف في الضفة الغربية في الأشهر القليلة الماضية، فقد قتل 19 فلسطينيا وأربعة إسرائيليين في الأراضي المحتلة منذ

استئناف المفاوضات بعد توقف دام ثلاث سنوات.