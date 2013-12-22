تفشي سلالة جديدة لفيروس أنفلونزا الطيور بالصين

فرضت سلطات محلية صينية الأحد حجرا صحيا على مزرعة بشمال الصين عقب تأكدها من تفشي سلالة إتش5-إن2 من فيروس أنفلونزا الطيور بها.

وأغلقت السلطات منطقة مساحتها ثلاثة كيلومترات مربعة، قرب مدينة باودينغ بإقليم هيبي وقامت بتعقيمها وأعدمت 125 ألف دجاجة.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، بأن المزرعة شهدت نفوق حوالى 4 آلاف دجاجة منذ يوم الثلاثاء الماضي، مع وجود أعراض يشتبه أنها لأنفلونزا الطيور.

وكانت تقارير أفادت يوم الأربعاء الماضي بأن عجوزا "73 عاما" كانت حالة الوفاة الأولى بين البشر بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور, وأنها توفيت في إقليم جيانغشي شرقي البلاد.

وذكرت سلطات الصحة في الإقليم، أن المرأة، التي لم تحدد هويتها، توفيت إثر إصابتها بقصور في التنفس يوم السادس من ديسمبر الماضي، بعد ستة أيام من نقلها إلى المستشفى مصابة بالتهاب رئوي حاد.

وسجلت الصين 142 حالة إصابة بسلالة جديدة أخرى من أنفلونزا الطيور، وهى "إتش7-إن9" منذ رصدها في مارس الماضي، وقد توفى منها 45 حالة، وقبل أيام قليلة، تم تأكيد أربع إصابات جديدة بسلالة "إتش7-إن9" في إقليم غواندونغ جنوبى الصين.

يذكر أن أنفلونزا الطيور هو مرض معدٍ، من أصل حيواني تسببه فيروسات تصيب الطيور، والخنازير بشكل أقل شيوعا. ويمكن أن تؤدى العدوى حال انتقالها للبشر إلى الوفاة.