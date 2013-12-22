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تركيا تعزل 25 شخصا من قادة الشرطة في قضايا فساد

22/12/2013

ذكرت وسائل إعلام إن السلطات التركية أقالت 25 قائدا آخر من قادة الشرطة من مناصبهم الأحد في توسيع للحملة على الشرطة، منذ أن بدأت تحقيقات فساد فيما وصفها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان "بالعملية القذرة" ضد حكمه.

واتهم أردوغان "جماعات دولية" و"تحالفات ظلامية" بتشجيع تحقيقات الكسب غير المشروع، وأشار إلى أن تطهير الأشخاص الذين يقفون وراء ذلك سيستمر.

وذكرت وسائل إعلام محلية الأحد، إن أول خطوة اتخذها القائد الجديد لشرطة اسطنبول "سلامي التينوك"، هي حظر دخول الصحفيين إلى مراكز الشرطة في جميع أنحاء البلاد.

واعتقل 24 شخصا في قضايا فساد، بينهم ابنا وزيرين والمدير العام لبنك خلق المملوك للدولة كما اعتقل العشرات

وفي رد على ذلك، أقيل حوالي 70 شخصا أو نقلوا إلى مناصب مختلفة من بينهم رئيس شرطة اسطنبول، منذ بدء اعتقال المشتبه بهم في قضية الرشا الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الوزراء التركي في كلمة ألقاها في مدينة اردو الشمالية، "من يريدون إقامة هيكل مواز للدولة ومن تسللوا لمؤسسات الدولة سندخل مخابئكم، وسنضع هذه المنظمات داخل الدولة".

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