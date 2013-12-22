بريطانيا تجلي رعاياها المقيمين في جنوب السودان

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية الأحد، أنها ارسلت طائرة مستأجرة إلى جوبا، في الرحلة الثالثة والأخيرة لإجلاء الرعايا البريطانيين الراغبين في مغادرة جنوب السودان جراء الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وقال متحدث باسم الوزارة، يتعين على البريطانيين الراغبين بمغادرة جنوب السودان التواجد في مطار جوبا يوم الإثنين عند الساعة الثانية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي من دون أمتعتهم، لأنه قد لا يكون من الممكن حملها، وقد يضطرون إلى تركها في المطار.

ونصح الرعايا البريطانيين في جنوب السودان بمغادرة البلاد إذا كان بإمكانهم القيام بذلك بأمان، وحذرهم من احتمال أن يواجهوا صعوبة في المغادرة في حال وقوع المزيد من التدهور في الوضع الأمني.

كما دعا المتحدث الرعايا البريطانيين الراغبين البقاء في جنوب السودان، إلى توخي الحيطة بشأن الأوضاع الأمنية في البلاد والبقاء في أماكن آمنة، وإدراك أنه سيكون من الصعب على الحكومة البريطانية تقديم المساعدة القنصلية لهم إذا ما تدهور الوضع الأمني هناك.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية سحبت الأسبوع الماضي بعض دبلوماسييها العاملين في جنوب السودان مع عائلاتهم في إجراء وصفته بأنه موقت، ونصحت المواطنين البريطانيين الراغبين في مغادرة العاصمة جوبا الاتصال بها.