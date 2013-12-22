المعارضة التايلندية ترفض خوض الانتخابات قبل رحيل الحكومة

احتشد الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة التايلندية صباح الأحد في العاصمة بانكوك قبيل تجمع كبير تسعى المعارضة لتنظيمه، لإعاقة تنظيم الانتخابات والمطالبة برحيل الحكومة بعد يوم من إعلان حزب المعارضة الرئيسي مقاطعته الانتخابات المبكرة التي تريد الحكومة تنظيمها.

في المقابل رفض القيادي في المعارضة سوثيب ثاوغسوبان -الذي تعهد بتدمير "نظام ثاكسين"- دعوة رئيسة الوزراء شيناواترا إلى تنظيم انتخابات مبكرة يوم الثاني من فبراير المقبل، قائلا إنها ستنصّب حكومة أخرى متحالفة مع ثاكسين.

وقد تجمع أيضا ألف محتج أمام منزل رئيسة الوزراء ينغلاك شيناوات وسط إجراءات أمنية مشددة، للسعي إلى إنهاء سيطرة ينغلاك وشقيقها الملياردير ورئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا على حكم البلاد.

من جهتها، طالبت اللجنة الشعبية للإصلاح الديمقراطي -التي دعت إلى تنظيم مظاهرة مليونية اليوم- بإنشاء "مجلس شعب" غير منتخب يتولى الإشراف على إجراء إصلاحات شاملة خلال عام أو عام ونصف قبل تنظيم أي انتخابات جديدة.

يذكر أن تايلند تشهد احتجاجات مطالبة بإجراء إصلاحات واسعة النطاق في البلاد، مما دفع رئيسة الوزراء إلى الإعلان في التاسع من الشهر الجاري عن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة .