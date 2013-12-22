الاتحاد الأفريقي يدعو لهدنة بجنوب السودان

نازحون فارون من المعارك يحتمون بمعسكر للأمم المتحدة بجوبا

دعا الاتحاد الأفريقي إلى وقف فوري لإطلاق النار في جنوب السودان التي قال موظفون من الأمم المتحدة إن مئات الأشخاص قد قتلوا في القتال الدائر في تلك الدولة منذ أسبوع.

ووصف الاتحاد الأفريقي في بيان قتل جنود من قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام ومدنيين في معسكر للأمم المتحدة أنه جريمة حرب.

وكان القتال قد بدأت شرارته يوم الأحد الماضي في عاصمة جنوب السودان جوبا وسرعان ما امتد إلى مناطق أخرى في البلاد تغذيه انقسامات عرقية بين المجموعتين القبليتين الرئيسيتين الدنكا والنوير.

وقال الاتحاد الأفريقي في بيان إن رئيسة المفوضية الأفريقية إنكوسازانا دلاميني زوما "تدعو إلى هدنة فورية لاعتبارات إنسانية بمناسبة عيد الميلاد كعلامة على التزام جميع الأطراف المعنية بصالح شعب جنوب السودان".

وأضاف بيان الاتحاد الأفريقي أن دلاميني زوما "تشعر بحزن بالغ لمقتل مدنيين أبرياء وجنود من قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في بور بولاية جونقلي في جنوب السودان وأدانت رئيسة المفوضية أعمال القتل بوصفها جريمة حرب".

وكان حوالي ألفي شاب من عرقية النوير القبلية قد اجتاحوا قاعدة للأمم المتحدة في أكوبو يوم الخميس الماضي وقتلوا جنديين هنديين على الأقل من قوة حفظ السلام و11 شخصا على الأقل من قبائل الدنكا احتموا بالقاعدة، بحسب بيان الأمم المتحدة.