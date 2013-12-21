روسيا تحجب مواقع إلكترونية تدعو إلى التظاهر

وافق مجلس النواب الروسي الدوما بشكل نهائي على مشروع قانون يحجب المواقع الإلكترونية التي تدعو إلى تنظيم احتجاجات غير قانونية.

وذكرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية السبت، في نسختها بالإنجليزية، أنه من المنتظر أن يوسع مشروع القانون الجديد من صلاحيات قانون تم تمريره العام الماضي يسمح للحكومة بحجب المواقع التي تشجع على تعاطى المخدرات أو الانتحار أو تحتوى مواد إباحية.

وأضافت أنه وفقا لهذا القانون تم بالفعل حجب 85 ألف موقع الإلكتروني إلا أن مشروع القانون الجديد يسعى أيضا إلى حجب المواقع التي تدعو للتطرف أو التحريض على الفتنة العرقية أو الدينية أو تسهم في نشر الإرهاب.

وتابعت أن هذا المشروع يحتاج الآن لموافقة مجلس الشورى، وتوقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليصبح قانونا نافذا.

كما أشارت إلى تأكيد بوتين أمس الأول الخميس على أن روسيا لن تتهاون مع نوعية المظاهرات التي اجتاحت أوكرانيا مؤخرا، وفى حال تجاوز أي مواطن الخط الأحمر، فإن الحكومة ملزمة بفرض النظام.