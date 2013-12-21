بان غي مون يتعهد بحشد الدعم لضحايا إعصار الفلبين

قال أمين عام الأمم المتحدة بان غي مون السبت للناجين من إعصار هايان في الفلبين إنه سيحشد الدعم الدولي لمساعدتهم على التعافي من كارثة الشهر الماضي التي أودت بحياة أكثر من ستة آلاف شخص و تشريد أكثر من أربعة ملايين آخرين.

وقال خلال زيارة إلى مدينة تاكلوبان عاصمة إقليم ليتي الأكثر تضررا من الإعصار " رسالتي إلى الفلبينيين ألا تيأسوا أبدا الأمم المتحدة تقف معكم ومجتمعنا الدولي يدعمكم سنحشد جميع الموارد وسنساعدكم ". وأضاف " هذه مأساة لكن يمكن التغلب عليها عندما نكون متحدين، جئت هنا للإعراب عن تضامني القوى وتضامن الأمم المتحدة و المجتمع الدولي ".

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن خطط لجمع 791 مليون دولار لتمويل مساعدات مباشرة لضحايا الإعصار مثل المساعدات الغذائية والمأوى وتسهيل الوصول إلى المياه وخدمات الرعاية الطبية والصحة العامة.

ووصل بان على متن طائرة صغيرة إلى المدينة التي سواها الإعصار بالأرض وهي عاصمة إقليم ليتي الأكثر تعرضا الأضرار الناجمة عن الإعصار هايان ، وتوجه إلى قرية مدمرة للقاء الناجين كما زار بان كي مون مدرسة مؤقتة أنشأها صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وسلم الحقائب المدرسية للأطفال.

والتقى بان في وقت سابق السبت بالرئيس بنينو اكينو في اجتماع تطرق إلى خطط إعادة التأهيل والتعافي لضحايا الإعصار في وسط الفلبين.

وجرف الإعصار هايان وهو الأقوى الذي يضرب الأرض كل ما قابله في طريقه تقريبا عندما وصل إلى وسط الفلبين الشهر الماضي ما أسفر عن مقتل 6069 شخصا وفقد 1800 وخلف نحو أربعة ملايين شخص بمنازل متهدمة كليا أو جزئيا.