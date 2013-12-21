الرئيس التنزاني يعزل أربعة وزراء بسبب انتهاكات

عزل الرئيس التنزاني "جاكايا كيكويتي" أربعة وزراء، في أعقاب اتهامات بارتكاب قوات الأمن انتهاكات خلال حملة ضخمة ضد عمليات صيد غير قانونية للحيوانات البرية.

ولم تطل قرارات العزل وزيري المالية والطاقة، وجاءت في أعقاب تقارير عن ارتكاب أفراد القوة المكلفة بمكافحة عمليات الصيد غير القانونية، جرائم قتل عشوائية واغتصاب وتعذيب، وابتزاز مواطنين أبرياء.

وعزل كيكويتي وزير الدفاع "شمسي فواي ناهودها"، ووزير الشؤون الداخلية "ايمانويل نشيمبي"، ووزير السياحة والموارد الطبيعية "خميس ناجاشيكي"، ووزير تنمية الثروة الحيوانية "ديفيد ماثايو".

وقال رئيس الوزراء "ميزنجو بيندا" في البرلمان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، "كانت نوايا حملة مكافحة الصيد غير القانوني طيبة، ولكن ما تردد عن قتل واغتصاب وتصرفات وحشية غير مقبول تماما".

وجاء عزل الوزراء، إثر تحقيق برلماني كشف عن مقتل 13 مدنيا، واعتقال أكثر من ألف شخص، وانتهاكات أخرى من جانب المشاركين في الحملة، وشارك فيها جنود ورجال شرطة وحرس المحميات.