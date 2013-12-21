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اعتقال أمير تنظيم القاعدة لمنطقة الحامية بالعراق

21/12/2013

ذكر مصدر في شرطة محافظة بابل العراقية السبت، أن قوة أمنية اعتقلت أمير تنظيم القاعدة لمنطقة الحامية خلال عملية أمنية نفذتها شمالي مدينة الحلة، مركز المحافظة التي تبعد عن العاصمة بنحو 100 كم جنوبا.

وقال المصدر، إن قوة من شرطة محافظة بابل نفذت صباح اليوم عملية دهم وتفتيش في منطقة الحامية شمال الحلة اعتقلت خلالها أمير تنظيم القاعدة لهذه المنطقة التابعة لقضاء المسيب شمالي الحلة، ويدعى كرار عبد العباس جبر.

وأضاف المصدر أن العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، مشيرا إلى أن القوة نقلت المعتقل إلى مركز أمنى للتحقيق معه.
يذكر أن محافظة بابل ومركزها مدينة الحلة تعد من المناطق المستقرة نسبيا باستثناء مناطق الشمال التي تشهد حركة ملحوظة للمسلحين الذين يقومون بين الحين والآخر بأعمال عنف تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية.

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