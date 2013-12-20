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مجلس الشيوخ يمهد الطريق أمام إغلاق غوانتنامو

20/12/2013

 

مجلس الشيوخ يمهد الطريق أمام ارسال مزيد من السجناء الى بلادهم واشنطن 20 ديسمبر كانون الأول رويترز مهد مجلس الشيوخ الأمريكي الطريق أمام الرئيس باراك أوباما لتسريع عملية إعادة سجناء في معتقل غوانتانامو الى بلادهم وهي خطوة هامة على طريق إغلاق السجن الحربي الأمريكي الذي تأخر كثيراً.

ووافق الحزبان الديمقراطي والجمهوري على الاتفاق في إطار مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الذي نال موافقة نهائية من جانب الكونجرس وبموجب هذا الاتفاق خفف المشرعون بعض القيود المفروضة على قدرة أوباما على إرسال مزيد من سجناء جوانتانامو وعددهم 158 سجينا الى  بلادهم بعد احتجازهم دون محاكمة طوال سنوات في المعتقل الحربي الأمريكي في كوبا.

ومازال أوباما يواجه عقبات لإغلاق غوانتانامو لكنه سيكون في وضع أفضل مما كان عليه يمكنه من اتخاذ خطوات لخفض عدد السجناء في المنشأة التي ظلت طويلا محل إدانة دولية وقال جاي كارني المتحدث بإسم البيت الابيض"رغم أن مشروع القانون لا يتعامل مع كل بواعث القلق للإدارة إلا أنه من الواضح أن بنوده ستوفر للإدارة المزيد من المرونة لنقل السجناء.

إلى الخارج بما يتفق مع مصالح أمننا القومي "وكان الرئيس الامريكي تعهد باغلاق غوانتانامو خلال حملته الانتخابية في 2008 وفي تأكيد لتعهده قال في وقت سابق من العام  الحالي ان السجن أضر بسمعة الولايات المتحدة في الخارج 

وعينت الإدارة الأمريكية اثنين من المبعوثين للإشراف على الجهود وتكثيف المفاوضات مع دول أخرى منها السعودية والجزائر واليمن وعملا مع الكونجرس للتوصل إلى تسوية وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة أعادت اثنين من سجناء معتقل جوانتانامو للسودان وذلك في أحدث عملية تسليم وسط الجهود الرامية إلى إغلاقه.

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