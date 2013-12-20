البث الحي
منوعات

قتلى وجرحى في هجوم مسلح على مطار في الفلبين

20/12/2013

أعلن مسؤولون الجمعة عن مقتل أربعة أشخاص رميا بالرصاص وإصابة خمسة آخرين في هجوم مسلح على مطار العاصمة مانيلا الرئيسي ومن بين القتلى عمدة من جنوب الفلبين وزوجته.

وقال المدير العام لمطار مانيلا خوسيه أنخيل هونرادو "إن المهاجمين كانوا يستقلون دراجة بخارية وأطلقوا النار على عمدة لابانجان أوكول تالومبا وزوجته، بينما كانوا يخرجون من الصالة رقم 3 للمطار الذي يشمل رحلات طيران دولية وداخلية وكان مزدحما بالركاب"، مضيفا أن المسلحين لاذوا بالفرار.

وأشار هونرادو إلى أنه تم الإعلان عن وفاة العمدة وزوجته فور وصولهم إلى مستشفى تابع لقاعدة عسكرية قريبة من المطار مع اثنين آخرين ومن بينهم طفل يبلغ من العمر عاما ونصف ورجل آخر يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما، فيما أفادت تقارير إخبارية أن الرجل هو ابن شقيق العمدة، بينما لا يرتبط الطفل بأية علاقة أسرية مع بقية الضحايا لكنه كان ضمن الحشود خارج الصالة.

يذكر أن تالومبا الذي انتخب عمدة في وقت سابق من العام الجاري ونائبه وأحد أبناء أشقائه قد أصيبوا في هجوم مماثل وقع في العاصمة مانيلا عام 2010 ووقع حادث آخر العام الماضي عندما ألقى مهاجمون قنبلة يدوية على تالومبا وزوجته غير أنهما نجيا ولم يتعرضا لأي أذى.

ولم يعرف حتى الآن الدافع المحتمل لذلك الهجوم غير أن عمليات الاغتيال والاغتيالات السياسية شائعة في الفلبين وأدت إلى مقتل المئات من الأشخاص.

المزيد من منوعات

تحذير من هجمات على مراكز التطعيم بلقاح كورونا في ألمانيا

ممرضة تحضر لقاح فايزر/بايونتك (رويترز)

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)
الأكثر قراءة

هجوم بالكلور والنار والكلاب.. عنصرية جار تجبر عائلة سورية لاجئة على ترك هولندا (فيديو)

أسرة سورية لاجئة تترك هولندا بسبب هجمات عنصرية (مواقع التواصل الاجتماعي)

موسكو تعلن عن انتهاك لوقف إطلاق النار في كاراباخ

آلية أرمينية مدمرة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

المغرب.. أول بيان لحزب العدالة والتنمية عقب إعلان التطبيع مع إسرائيل

سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي ورئيس الحكومة المغربية (غيتي)