قتلى وجرحى في هجوم مسلح على مطار في الفلبين

أعلن مسؤولون الجمعة عن مقتل أربعة أشخاص رميا بالرصاص وإصابة خمسة آخرين في هجوم مسلح على مطار العاصمة مانيلا الرئيسي ومن بين القتلى عمدة من جنوب الفلبين وزوجته.

وقال المدير العام لمطار مانيلا خوسيه أنخيل هونرادو "إن المهاجمين كانوا يستقلون دراجة بخارية وأطلقوا النار على عمدة لابانجان أوكول تالومبا وزوجته، بينما كانوا يخرجون من الصالة رقم 3 للمطار الذي يشمل رحلات طيران دولية وداخلية وكان مزدحما بالركاب"، مضيفا أن المسلحين لاذوا بالفرار.

وأشار هونرادو إلى أنه تم الإعلان عن وفاة العمدة وزوجته فور وصولهم إلى مستشفى تابع لقاعدة عسكرية قريبة من المطار مع اثنين آخرين ومن بينهم طفل يبلغ من العمر عاما ونصف ورجل آخر يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما، فيما أفادت تقارير إخبارية أن الرجل هو ابن شقيق العمدة، بينما لا يرتبط الطفل بأية علاقة أسرية مع بقية الضحايا لكنه كان ضمن الحشود خارج الصالة.

يذكر أن تالومبا الذي انتخب عمدة في وقت سابق من العام الجاري ونائبه وأحد أبناء أشقائه قد أصيبوا في هجوم مماثل وقع في العاصمة مانيلا عام 2010 ووقع حادث آخر العام الماضي عندما ألقى مهاجمون قنبلة يدوية على تالومبا وزوجته غير أنهما نجيا ولم يتعرضا لأي أذى.

ولم يعرف حتى الآن الدافع المحتمل لذلك الهجوم غير أن عمليات الاغتيال والاغتيالات السياسية شائعة في الفلبين وأدت إلى مقتل المئات من الأشخاص.