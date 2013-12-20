سجن بريطانيين لإدانتهما بحرق مسجد في لندن

قضت محكمة بريطانية بسجن جنديين بريطانيين سابقين لإدانتهم بإلقاء قنابل حارقة على مسجد في مدينة غريمسبي بمقاطعة ليكولنشاير، بعد مقتل الجندي البريطاني لي ريغبي في جنوب شرق لندن في مايو الماضي.

وأمرت محكمة التاج بمدنية هال بسجن كل منستيوارت هارنيس وغافين همفريز (37 عاماً)، لمدة ست سنوات.

وكانت الشرطة البريطانية اعتقلت هارنيس وهمفريز بعد أن ظهرا في كاميرات المراقبة التي تعمل بالدوائر التلفزيونية المغلقة وهما يلقيان ثلاث قنابل حارقة على مسجد غريمسبي، ووجهت ضدهما تهمة الحرق العمد بقصد تعريض الحياة للخطر في الثامن والعشرين من مايو الماضي.