الرئيس الأوكراني: كييف قادرة على حل مشاكلها الداخلية بنفسها

أكد الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الجمعة أن كييف قادرة على حل مشاكلها الداخلية بنفسها دون أي تدخل خارجي.

وقال يانوكوفيتش "إن الأزمة في أوكرانيا هي شأن داخلي" مؤكدا رفضه للتدخل الخارجي من أي كان مضيفا "نحن لا نجري مباحثات وزيارات لدول أخرى عندما تندلع فيها نزاعات داخلية ولا ندعو إلى معارضة السلطات هناك، ذلك موقف مبدئي بالنسبة لنا".

وتابع أنه "نرفض بشكل قاطع أن يأتي أحد ليعلمنا كيف يجب أن نعيش، لدينا ما يكفي من الحكمة والإرادة السياسية والمسؤولية أمام الأجيال القادمة"، مؤكدا ضلوع السياسيين في مثل هذه الأزمات، مطالبا المعارضة لضبط النفس، محذرا من القيام بخطوات تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين فلا يجب أن ننسى مصالحنا الوطنية.

يذكر أن الأزمة الأوكرانية قد بدأت قبل نحو شهر بتجميد مساعي الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، فالمحتجون ضد قرار التجميد يعتبرون أن الشراكة خطوة عملية على طريق التكامل مع الاتحاد وتطبيق معاييره الاجتماعية والقانونية.

وسرعان ما أخذت الأزمة بعدا سياسيا بتدخل الحلفاء والدول على المستوى الخارجي انتقادا ودعما للنظام أو المعارضة، وبتوحد المعارضة ودعوتها إلى تنحي الرئيس وإقالة الحكومة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.

ويبدو أن حجم الدعم والمنح التي قدمتها روسيا لأوكرانيا مؤخرا، وأبرزها خفض أسعارالغاز وإيداع 15 مليار دولار في بنكها المركزي، لم تسهم بحل الأزمة بل ربما زادتها توترا واحتقانا لا تزال تشهده وتعبر عنه الاحتجاجات في ساحة الاستقلال وسط العاصمة كييف.

من جهة أخرى يبحث القادة الأوروبيون الجمعة في السياسة الخارجية وخصوصا الوضع في أوكرانيا والأزمة في أفريقيا الوسطى وإيران وسوريا، وذلك بعدما أظهرت أوروبا الصعوبة التي تواجهها في تحقيق تقدم نحو المزيد من الاندماج سواء على صعيد الدفاع أو في مجال الاقتصاد.