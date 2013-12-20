البث الحي
منوعات

الرئيس الأوكراني: كييف قادرة على حل مشاكلها الداخلية بنفسها

20/12/2013

أكد الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الجمعة أن كييف قادرة على حل مشاكلها الداخلية بنفسها دون أي تدخل خارجي. 

وقال يانوكوفيتش "إن الأزمة في أوكرانيا هي شأن داخلي" مؤكدا رفضه للتدخل الخارجي من أي كان مضيفا "نحن لا نجري مباحثات وزيارات لدول أخرى عندما تندلع فيها نزاعات داخلية ولا ندعو إلى معارضة السلطات هناك، ذلك موقف مبدئي بالنسبة لنا".

وتابع أنه "نرفض بشكل قاطع أن يأتي أحد ليعلمنا كيف يجب أن نعيش، لدينا ما يكفي من الحكمة والإرادة السياسية والمسؤولية أمام الأجيال القادمة"، مؤكدا ضلوع السياسيين في مثل هذه الأزمات، مطالبا المعارضة لضبط النفس، محذرا من القيام بخطوات تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين فلا يجب أن ننسى مصالحنا الوطنية.

يذكر أن الأزمة الأوكرانية قد بدأت قبل نحو شهر بتجميد مساعي الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، فالمحتجون ضد قرار التجميد يعتبرون أن الشراكة خطوة عملية على طريق التكامل مع الاتحاد وتطبيق معاييره الاجتماعية والقانونية.

وسرعان ما أخذت الأزمة بعدا سياسيا بتدخل الحلفاء والدول على المستوى الخارجي انتقادا ودعما للنظام أو المعارضة، وبتوحد المعارضة ودعوتها إلى تنحي الرئيس وإقالة الحكومة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.

ويبدو أن حجم الدعم والمنح التي قدمتها روسيا لأوكرانيا مؤخرا، وأبرزها خفض أسعارالغاز وإيداع 15 مليار دولار في بنكها المركزي، لم تسهم بحل الأزمة  بل ربما زادتها توترا واحتقانا لا تزال تشهده وتعبر عنه الاحتجاجات في ساحة الاستقلال وسط العاصمة كييف.

من جهة أخرى  يبحث القادة الأوروبيون الجمعة في السياسة الخارجية وخصوصا الوضع في أوكرانيا والأزمة في أفريقيا الوسطى وإيران وسوريا، وذلك بعدما أظهرت أوروبا الصعوبة التي تواجهها في تحقيق تقدم نحو المزيد من الاندماج سواء على صعيد الدفاع أو في مجال الاقتصاد.

المزيد من منوعات

تحذير من هجمات على مراكز التطعيم بلقاح كورونا في ألمانيا

ممرضة تحضر لقاح فايزر/بايونتك (رويترز)

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)
الأكثر قراءة

هجوم بالكلور والنار والكلاب.. عنصرية جار تجبر عائلة سورية لاجئة على ترك هولندا (فيديو)

أسرة سورية لاجئة تترك هولندا بسبب هجمات عنصرية (مواقع التواصل الاجتماعي)

موسكو تعلن عن انتهاك لوقف إطلاق النار في كاراباخ

آلية أرمينية مدمرة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

المغرب.. أول بيان لحزب العدالة والتنمية عقب إعلان التطبيع مع إسرائيل

سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي ورئيس الحكومة المغربية (غيتي)