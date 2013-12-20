أمريكا تطالب إسرائيل بإخلاء مستوطنات في غور الأردن

كشفت تقرير إخباري عن بعض تفاصيل الخطة الامريكية للاتفاق الإطاري بين إسرائيل والفلسطينيين. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بموجب هذه الخطة بإخلاء التجمعات السكنية في غور الأردن تدريجياً خلال فترة 3 أو 4 سنوات، وتمكين الفلسطينيين من الاستيطان في هذه المنطقة.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، الذي بثته الإذاعة الاسرائيلية ، إلى أن غور الأردن يشكل 6 % من مناطق الضفة الغربية، واذا ما أصرت اسرائيل على البقاء فيه، فإنها ستضطر بموجب الخطة الأمريكية إلى التنازل عن 6 % من مناطق تقع داخل الخط الاخضر.

يشار إلى أن المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية استؤنفت في شهر تموز/يوليو الماضي في واشنطن على أن يتم التوصل إلى اتفاق في غضون تسعة أشهر من انطلاقها . كانت المحادثات قد توقفت لأكثر من ثلاث سنوات بسبب الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.