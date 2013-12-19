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ظريف : طهران تولي أهمية لتوسيع العلاقات الثنائية مع جيرانها

19/12/2013

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتوسيع العلاقات الثنائية مع جيرانها ولاسيما باكستان. وأعرب الوزير الإيراني خلال لقائه مع رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف الخميس عن استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع باكستان على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والثقافية.

وأشار إلى جهود بلاده لإكمال عقد بمليارات الدولارات لإنشاء جزء من خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من إيران إلى باكستان، معربا عن امتنانه لإسلام آباد لاستضافتها الاجتماع السادس عشر لوزراء خارجية الدول الإسلامية النامية.

بدوره أشاد رئيس الوزراء الباكستاني بالمحادثات النووية الأخيرة بين السداسية الدولية (بريطانيا وأمريكا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا) مع طهران حول برنامجها النووي والتي أسفرت عن إبرام اتفاق تاريخي حول البرنامج النووي الإيراني في الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي في العاصمة السويسرية جنيف.

وأعلن قبوله دعوة من الرئيس الإيراني حسن روحاني لزيارة إيران، معربا عن أمله في أن تؤدي تلك الزيارة للمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين الجارتين.

وطالب شريف الدول الأعضاء في مجموعة الدول الثمانية الإسلامية النامية بالمزيد من التعاون الوثيق بينهم، مشددا على أن كل من إيران وباكستان وتركيا، وهي الدول صاحبة الريادة في المنظمة الاقتصادية، يمكنها أن تلعب دورا أكثر فعالية في تحقيق أهداف المجموعة.

وأنشئت مجموعة الدول الثمانية الإسلامية النامية رسميا في الخامس عشر من يناير عام 1997 بهدف تعزيز وتطوير التعاون بين الدول الأعضاء فيها وتتألف من إيران ونيجيريا ومصر وتركيا وباكستان وإندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش.

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