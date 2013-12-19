البث الحي
منوعات

بوغدانوف: تلميح الأسد بالترشح للرئاسة يعكر التهدئة

19/12/2013
بوغدانوف وبشار الأسد في اجتماع سابق

انتقد ميخائيل بوغدانوف مساعد وزير الخارجية الروسي تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد عن احتمال ترشحه للرئاسة العام المقبل، خاصة أن أميركا تؤكد ضرورة تنحيه كنتيجة لمؤتمر جنيف2 المقبل. ويأتي ذلك وسط مساع أميركية في مجلس الأمن لإدانة تصعيد القصف على مدينة حلب.

وقال بوغدانوف في مقابلة مع وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن "مثل هذه التصريحات قد تؤثر على الأجواء ولا تساعد في التهدئة".

وتأتي تصريحات المسؤول الروسي عقب يوم من تأكيد السفير الأميركي لدى سوريا روبرت فورد في إسطنبول أن موقف بلاده من الأسد لم يتغير وأن عليه التنحي، وأن واشنطن لا ترغب أيضا في مشاركة إيران بمؤتمر جنيف2.

وأعرب فورد في تصريحات للصحفيين عن تفاؤله بشأن مفاوضات مؤتمر جنيف2 المقرر عقده يوم 22 يناير المقبل في بلدة مونترو السويسرية لأنه لا توجد فنادق شاغرة في جنيف.

وكانت وكالة إنترفاكس الروسية قد نقلت عن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن تلميحات الرئيس السوري بشار الأسد بأنه قد يسعى لإعادة انتخابه عام 2014 لا تساعد على حلحلة الوضع في سوريا، وتعقد الأمور قبل محادثات السلام المزمعة في جنيف الشهر المقبل..

وقال بوغدانوف للوكالة في مقابلة "مثل هذه التصريحات الخطابية تؤثر على المناخ ولا تجعل الموقف أهدأ بأي حال.

وأضاف أنه يجب على الرئيس السوري بشار الأسد أن يمتنع عن الإدلاء بتصريحات عن أنه قد يسعى لفترة رئاسية جديدة لأن ذلك من شأنه أن يزيد التوترات قبل محادثات السلام المقررة بجنيف.

وروسيا هي الحليف الدولي الرئيسي للأسد وتصريحات ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي التي نقلتها وكالة إنترفاكس الروسية اليوم الخميس هي بمثابة انتقاد نادر من موسكو لسياسة الأسد.

وكان الرئيس السوري بشارالأسد قد قال في حديث لقناة الميادين في أكتوبر إنه لا يعتزم التنحي رغم الضغوط التي تمارسها عليه الولايات المتحدة ومقاتلو المعارضة السورية، ولم ير أيضا عائقا أمام ترشحه مرة أخرى لفترة رئاسية جديدة.

وعلق بوجدانوف لوكالة إنترفاكس في مقابلة مثل هذه التصريحات الخطابية تعكر المناخ ولا تجعل الموقف أهدأ بأي حال.

وفي معرض تعليقه على المشاركة بمؤتمر السلام الدولي بشأن سوريا والذي سيعقد الشهر المقبل في جنيف قال بوجدانوف موقفنا كالآتي قبل بدء المفاوضات يجب عدم الإدلاء بأي تصريحات تثير استياء أحد أو تؤجج المشاعر وردود الأفعال يجب تفادي مثل هذه التصرفات.

ويشارك بوغدانوف في الإعداد لمحادثات السلام التي ستبدأ في جنيف يوم 22 يناير المقبل.

المزيد من منوعات

تحذير من هجمات على مراكز التطعيم بلقاح كورونا في ألمانيا

ممرضة تحضر لقاح فايزر/بايونتك (رويترز)

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن حصيلة الضحايا جراء التصعيد الأخير وعلييف يهدد بـ"السحق"

هجوم بالكلور والنار والكلاب.. عنصرية جار تجبر عائلة سورية لاجئة على ترك هولندا (فيديو)

أسرة سورية لاجئة تترك هولندا بسبب هجمات عنصرية (مواقع التواصل الاجتماعي)

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

موسكو تعلن عن انتهاك لوقف إطلاق النار في كاراباخ

آلية أرمينية مدمرة