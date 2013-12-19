براءة شفيق وابني مبارك بقضية أرض الطيارين

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس ببراءة جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك وأحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق في قضية اتهامهم بإهدار المال العام في أرض الطيارين.

وأصدرت المحكمة حكمها ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق غيابيا وحضوريا ببراءة كل من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك واللواء محمد رءوف أمين حلمى واللواء محمد كمال فخر الإسلام.

وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ضد كل من اللواء نبيل فريد شكرى، رئيس مجلس الإدارة السابق، واللواء محمد رضا عبدالحميد صقر، سكرتير الجمعية في قضية أرض الطيارين، وذلك لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين".

وكان قرار الإحالة قد نص على اتهام كل من الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن للضباط الطيارين وجمال وعلاء محمد حسنى مبارك ومن معهم من المتهمين.

واتهم قرار الإحالة شفيق بأنه سهَّل بحكم وظيفته العامة كرئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن للضباط الطيارين الخاضعة لإشراف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بوزارة الإسكان حصول المتهمين علاء وجمال مبارك على ربح ومنفعة بدون حق قدره 9 ملايين و923 ألف جنيه، وهو ما يمثل قيمة مساحة الأرض البالغة 9923 متراً مربعاً والكائنة بمشروع كبريت بمحافظة الإسماعيلية والمملوكة لجهة عمله.

ودفع المحامون في الجلسة الماضية بتقادم الدعوى نظرا لانقضاء أكثر من عشر سنوات على ارتكاب الوقائع محل الجريمة التي مر عليها أكثر من 20 عاما، وهو ما يسقطها بالتقادم طبقًا للقانون وأيضا عدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر القضية بدعوى أنها تخضع لاختصاص القضاء العسكري، وأوضحو أن كل مستندات الدعوى تشير بشكل واضح إلى أن تلك المنطقة تابعة للقوات المسلحة.

ودفع فريد الديب محامي جمال وعلاء مبارك ببطلان جميع التحقيقات التي أجراها المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، بدعوى عدم حيدة المحقق -علي حد قوله-، وأضاف أن هذه القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسي من المتهم الأول أحمد شفيق، لأن مقدم البلاغ عصام سلطان الذي سبق وأن حاول أن يقف حجر عثرة في انتخابات الرئاسة بقانون "العزل السياسي" والذي حكمت المحكمة بعدم دستوريته.