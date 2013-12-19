البث الحي
منوعات

أميركا تعيد آخر سجينين بغوانتانامو للسودان

19/12/2013
معتقل غوانتامو سيء الصيت

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن أميركا أعادت آخر سودانيين من سجناء معتقل غوانتانامو للسودان في أحدث عملية تسليم وسط جهود رامية إلى إغلاق المعتقل الحربي المثير للجدل.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية اللفتنانت كولونيل جيه تود بريسيل في بيان "إنه بتسليم نور عثمان محمد وابراهيم إدريس إلى السودان ينخفض عدد سجناء غوانتانامو إلى 158.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد تعهد بإغلاق غوانتانامو خلال حملته الانتخابية في 2008 وقال إن السجن قد أضر بسمعة الولايات المتحدة في الخارج. لكن أوباما لم يتمكن من الوفاء بتعهده بسبب معارضة الكونغرس.

وكان نور قد قضى حوالي تسع سنوات في غوانتانامو بالفعل حينما اعترف في فبراير 2011 بالاشتراك في مؤامرة مع القاعدة وتقديم مساعدات لمتشددين.

ومقابل إقراره بالذنب وتعاونه مع ممثلي الادعاء صدر الحكم عليه بالسجن 34 شهرا انتهت في 3 ديسمبر الجاري.

وأمر قاض أميركي بالإفراج أيضا عن إدريس الذي لم توجه إليه أي اتهامات في أوائل أكتوبر الماضي بعد أن قال محاموه إنه يعاني من أمراض عقلية وجسمانية تهدد حياته.

وشخص الأطباء إصابة إدريس الذي يعاني من السمنة والسكري ومشاكل صحية أخرى بالفصام بعد وصوله مباشرة إلى غوانتانامو عام 2002 وقضى معظم سنوات العقد الماضي في جناح للأمراض النفسية.

وكانت طائرة عسكرية أميركية قد وصلت فجر اليوم الخميس إلى مطار الخرطوم وعلى متنها آخر سجينين سودانيين في معتقل غوانتانامو الأميركي، بعدما أمضيا 14 عاماً من الاعتقال بتهم تتعلق بالإرهاب والتآمر مع تنظيم القاعدة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن السفير بالخارجية السودانية عبد العزيز حسن صالح، قوله إن الإفراج عن السجينين محمد نور عثمان (46 عاماً) وإبراهيم عثمان إبراهيم (52 عاماً) جاء نتيجة لاتصالات وتحركات مكثفة أجراها وزير الخارجية السوداني علي كرتي منذ فترة طويلة مع نظيره الأميركي جون كيري كان آخرها لقاؤهما في واشنطن، حيث وعد الجانب الأميركي بإطلاق سراحهما قبل نهاية هذا العام.

وأشار السفير إلى أنه بإطلاق سراح المعتقلين "يكون السودان قد طوى آخر صفحة من صفحات معتقل غوانتانامو بكل ما فيه من مآس ومعاناة نفسية للضحايا وأسرهم والتي امتدت لسنوات طويلة".

وكان في استقبال السجينين المفرج عنهما لدى وصولهما مطار الخرطوم، عدد من ذويهما وآخر من المسؤولين الحكوميين، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال مدير مستشفى الأمل علي حسن الذي أشرف على إجراء فحوص طبية للمفرج عنهما، إن النتائج الأولية تشير إلى أن وضعهما الصحي مستقر.

المزيد من منوعات

تحذير من هجمات على مراكز التطعيم بلقاح كورونا في ألمانيا

ممرضة تحضر لقاح فايزر/بايونتك (رويترز)

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن حصيلة الضحايا جراء التصعيد الأخير وعلييف يهدد بـ"السحق"

هجوم بالكلور والنار والكلاب.. عنصرية جار تجبر عائلة سورية لاجئة على ترك هولندا (فيديو)

أسرة سورية لاجئة تترك هولندا بسبب هجمات عنصرية (مواقع التواصل الاجتماعي)

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

موسكو تعلن عن انتهاك لوقف إطلاق النار في كاراباخ

آلية أرمينية مدمرة