مقتل 3 أطباء سوريين في هجوم بالعاصمة الصومالية

صرح مصدر طبي صومالي بأن أربعة أطباء، ثلاثة سوريين وصومالي، لقوا حتفهم في كمين استهدف مركبة كانت تقلهم على مسافة 15 كيلومترا من العاصمة مقديشو.

كما قتل في الهجوم سائقهم الصومالي وحارس لهم. وتردد أيضا أن طبيبا آخر من سورية أصيب بجروح خطيرة في الهجوم.

واعترضت مركبة سيارة الأطباء، ثم خرج منها مسلحون وأطلقوا النار بصورة عشوائية.

وقال عبد الرحمن محمد فقي مدير المستشفى التي يعمل بها الأطباء "لا نعرف الدافع وراء الهجوم، لقد صدمنا وأحزننا هذا الهجوم، من المؤسف جداً أن نرى زملاءنا يقتلون دون مبرر".

وأضاف فقي "لقد فر الأطباء السوريون من وطنهم بسبب الحرب الأهلية هناك وأتونا طوعاً للمساعدة والعمل معنا كأطباء".

وقال مسؤول أمني إن مسلحين مدججون برشاشات فتحوا النيران على سيارة الضحايا بينما كانوا في طريقهم إلى مستشفى قرب العاصمة في مهمة طبية، مشيراً إلى أنه بدأ إجراء تحقيقات في الحادث.