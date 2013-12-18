البث الحي
منوعات

تركيا: لم نسلم للمعارضة السورية سوى أسلحة صيد

18/12/2013
 
مقاتلون سوريون في مخيم الغوطة الشرقية قرب دمشق (رويترز)

نفى وزير الدفاع التركي المعلومات التي تحدثت عن قيام بلاده بتسليم المعارضة السورية أسلحة قتالية، مؤكدا أن المعدات المذكورة هي بالأساس "بنادق صيد".

وقال عصمت يلماظ خلال جلسة البرلمان التركي لمناقشة ميزانية عام 2014 "لم تسلم أية أسلحة عسكرية من قبل تركيا لسوريا خلال عام 2013".

وتأتي تصريحات يلماظ ردا على ما ذكرته صحيفة حرييت التركية الاثنين استنادا إلى وثائق رسمية تركية وأممية من أن تركيا سلمت مقاتلي المعارضة السورية منذ يونيو الماضي 47 طنا من الأسلحة والذخيرة.

وذكر الوزير أن كل التصاريح المتعلقة بتصدير الأسلحة القتالية وغيرها هي من اختصاص وزارته وأكد أن أية وثيقة من هذا النوع لم تصدر خلال عام 2013.

لكنه في نفس الوقت اعترف بأنه تم تصدير "بنادق صيد" و"بنادق ضغط هواء" خلال هذه الفترة إلى سوريا مشيرا إلى أن ذلك لا يتعارض مع القانون الدولي.

وبحسب صحيفة حرييت فإنه خلال شهر سبتمبر وحده تسلمت مجموعات المعارضة السورية 29 طنا من المعدات العسكرية مستندة في ذلك إلى بيانات إحصائية للأمم المتحدة عن تجارة البضائع وإلى المركز التركي للإحصاءات.

وعلى الرغم نشر معلومات عن تسليم أسلحة للمعاضة السورية في الصحف الدولية فإن الحكومة التركية التي تدعم المعارضة للرئيس بشار الأسد تنفي على الدوام تسليم أي شحنات أسلحة إلى المقاتلين السوريين المعارضين.

ورفض دبلوماسي تركي التعليق على الخبر الذي ذكرته صحيفة حرييت مكتفيا بالقول "إن تركيا لا تقدم أسلحة لأي مجموعة" معارضة في سوريا.

إلا أن الدبلوماسي الذي طلب عدم كشف هويته أشار إلى أن الأرقام التي أوردتها الصحيفة يمكن أن تكون متعلقة بـ"أسلحة ليست للاستخدام العسكري" مثل بنادق الصيد. وتدعم تركيا صراحة المقاتلين المعارضين للنظام السوري وتؤوي على أراضيها أكثر من 600 ألف نازح سوري فروا من النزاع الدائر في بلادهم.

المزيد من منوعات

تحذير من هجمات على مراكز التطعيم بلقاح كورونا في ألمانيا

ممرضة تحضر لقاح فايزر/بايونتك (رويترز)

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن حصيلة الضحايا جراء التصعيد الأخير وعلييف يهدد بـ"السحق"

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

هجوم بالكلور والنار والكلاب.. عنصرية جار تجبر عائلة سورية لاجئة على ترك هولندا (فيديو)

أسرة سورية لاجئة تترك هولندا بسبب هجمات عنصرية (مواقع التواصل الاجتماعي)

موسكو تعلن عن انتهاك لوقف إطلاق النار في كاراباخ

آلية أرمينية مدمرة