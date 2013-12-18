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أول وفاة بسلالة جديدة لأنفلونزا الطيور بالصين

18/12/2013

نقلت تقارير صحفية اليوم الأربعاء عن خبراء صحة صينيين أنه تم تأكيد وفاة امرأة عمرها 73 عاما على أنها أول وفاة بشرية جراء الإصابة بسلالة جديدة من فيروس أنفلونزا الطيور.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم إن امرأة صينية (73 عاما) توفيت بعد إصابتها بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور فيروس "H10N8" واعتبرت أول وفاة بشرية جراء الإصابة بهه السلالة الجديدة من فيروس إنفلونزا الطيور.

ونقلت الوكالة أيضا عن خبراء لم تذكر أسماءهم قولهم إن حالة الوفاة هذه التي وقعت في نانتشانغ عاصمة إقليم جيانغشي بجنوب شرق الصين حالة فردية كما أن احتمال انتقال الفيروس إلى البشر ضعيف.

ولم ترد أي معلومات عن الفيروس على موقع المركز الصيني للتحكم والوقاية من الأمراض -ومقره جنيف- على الإنترنت، وقالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إن بيانا سيصدر في وقت لاحق.

وتابعت شينخوا أن المرأة توفيت في 6 ديسمبر الجاري بعد ستة أيام من نقلها إلى المستشفى بسبب فشل الجهاز التنفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد في الجهاز التنفسي وإصابتها بصدمة بحسب إفادة السلطات الصحية في الإقليم.

وأضافت الوكالة أن الاختبارات والفحوصات المعملية أكدت أن المرأة مصابة بنوع جديد من فيروس أنفلونزا الطيور "H10N8" والذى لم يعرف انتشاره من قبل بين البشر، ويشتبه بأن المرأة قد أصيبت بهذا الفيروس الجديد بعد زيارتها لسوق للدواجن الحية ولكن معارفها ومخالطيها لم تظهر عليهم أية أعراض مرضية.

يذكر أن الصين سجلت 142 إصابة من بينها 45 حالة وفاة بسلالة أخرى من إنفلونزا الطيور هي "H7N9" منذ اكتشافها للمرة الأولى في مارس الماضي.

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