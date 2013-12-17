قتلى وجرحى بتفجير مركز لحزب الله بالبقاع

انفجار سابق استهدف مركزا لحزب الله في بيروت في أغسطس الماضي (AFP)

استهدف انفجار بسيارة مفخخة فجر اليوم مركزا لحزب الله في بلدة صبوبا شمال مدينة بعلبك بسهل البقاع شرق لبنان وأدى لوقع قتلى وجرحى لم يتم إحصائهم بعد بحسب إفادة مصدر أمني لـ(AFP).

وأضافت الوكالة أن السكان في المنطقة أفادو بسماع صفارات سيارات الإسعاف وهي في طريقها لمكان الانفجار.

وقال مراسل الجزيرة في لبنان نقلا عن مصادر أمنية قولها إن التفجير تم بسيارة ملغمة، وأضاف أن القوى الأمنية اللبنانية وعناصر من حزب الله فرضت طوقا أمنيا مشددا حول مكان الانفجار الذي لم تعرف خلفيته بعد.

وكان عدد من التفجيرات قد استهدف مناطق محسوبة على حزب الله ومقاتلين ومواكب له خلال الأشهر الماضية في بيروت والبقاع.

كما استهدف تفجير مزدوج في 19 نوفمبر الماضي السفارة الإيرانية في بيروت وقتل جرائه 23 شخصا من بينهم المستشار الثقافي في السفارة.

ويقول محللون أن كل هذه التفجيرات تندرج في إطار تداعيات النزاع في سوريا حيث يقاتل حزب الله إلى جانب قوات نظام الأسد.