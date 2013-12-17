غينيس: "الأدعم" القطري أكبر علم في العالم

الأدعم "علم الوفاء والولاء" أكبر علم في العالم

سجلت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية اليوم الاثنين "علم الوفاء والولاء" في قطر على أنه أكبر علم في العالم بمساحة تصل إلى 101 ألف متر مربع، وذلك تزامناً مع احتفالات قطر بيومها الوطني الذي يصادف 18 ديسمبر.

وأعلن الموقع الإلكتروني لصحيفة الشرق القطرية مساء الاثنين أنه تم تسجيل "علم الوفاء والولاء" بعد استيفائه للشروط والمعايير العالمية التي وضعتها الموسوعة للقياسات الخاصة بتحطيم الأرقام القياسية، وحطم علم الوفاء والولاء الرقم السابق البالغ 79 ألف متر مربع.

وأعلن الرئيس التنفيذي لحملة "علم الوفاء والولاء" مقيم الخيارين أن "العلم الذي قامت الحملة بإنجازه سيتم تصويره بالقمر الصناعي سهيل سات، إذ أن الحجم الكبير للعلم لا يمكن تصويره إلا عبر الأقمار الصناعية وذلك لأول مرة في كل المشروعات التي رشحت لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية".

وأوضح أن "الفكرة بدأت قبل ثلاثة أشهر ليتم تنفيذها لاحقا. وأعلنت لجنة "علم الوفاء والولاء" في تصريحات سابقة أن العلم سيتم تسجيله وفاء للأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وولاء للشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد، وقد لقيت فكرة تصميم وتسجيل العلم في الموسوعة العالمية بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر قبولا واسعاً وسط المواطنين والمقيمين على أرض قطر.

وقال المدير التنفيذي للحملة عبدالعزيز آل إسحق أن القماش الذي استخدم في صنع العلم نقلته للدوحة ثلاث طائرات، وتعادل مساحته مساحة سبعة ملاعب كرة قدم، والدعامات التي استخدمت لتثبيته بالأرض بلغ وزنها 80 ألف كلغ.

وتعيش قطر منذ أيام على وقع احتفالات اليوم الوطني فقد تعددت الاستعدادات التقليدية لاحتفالات القبائل ومؤسسات الدولة بهذه المناسبة، كما تم إصدار أول طابع بريدي يحمل صورة الأمير الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ومن المتوقع ان تقوم القوات الجوية القطرية بعرض جوي يوم غد الأربعاء.