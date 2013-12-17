روسيا: نمتلك 1500 رأس نووي للحفاظ على التوازن الاستراتيجي

أعلنت روسيا أنها تمتلك نحو 1500 رأس نووي وذلك في إطار محافظتها على التوازن الاستراتيجي مع الغرب وبغرض الردع.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) عن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الجنرال سيرغي كاراكايف خلال يوم قوات الصواريخ الاستراتيجية، قوله أن روسيا تملك نحو 1500 رأس نووي لردع كل مَن قد تسول له نفسه بالاعتداء عليها.

وتابع أنه من الضروري أن تملك روسيا هذا العدد على أقل تقدير وذلك لتحافظ على التوازن الاستراتيجي ، مضيفاً أن الولايات المتحدة الأميركية تمتلك نحو 1500 رأس نووي.

وأشار كاراكايف إلى أن بريطانيا وفرنسا والصين تقوم بتطوير أسلحتها النووية بغض النظر عن مفاوضات تقليص مخزون الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة.

كما ذكر أن قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تمتلك نحو 400 قاذف بحيث تستطيع الوصول إلى القارات البعيدة كالقارة الأميركية.