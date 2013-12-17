جنوب أفريقيا تزيح الستار عن تمثال ضخم لمانديلا

تمثال مانديلا هو الأكبر له في العالم أزيح الستار اليوم الاثنين عن تمثال من البرونز يبلغ ارتفاعه تسعة أمتار للزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا وهو يمد ذراعيه معبرا عن الوحدة والمصالحة بين أبنا شعب جنوب أفريقيا بعد يوم من دفنه.

والتمثال الذي يبلغ وزنه أربعة أطنان ونصف هو الأكبر لمانديلا في العالم وقد نصب في حديقة مقر الحكومة المركزية الواقع على تلة تطل على بريتوريا.

وتوفى نيلسون مانديلا 5 ديسمبر الجاري عن 95 عاما ودفن الأحد الماضي في قريته كونو بإقليم الكاب الشرقي بعد حداد وتأبين داما عشرة أيام وحضره لفيف من القادة والزعماء وجذب اهتمام العديد من دول العالم.

وقال جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا خلال مراسم إزاحة الستار عن التمثال "قمنا بدفن تاتا (مانديلا) في كونو أمس فقط واليوم يقف بشكل مهيب في قلب الحكومة رمزا للسلام والمصالحة والوحدة والتقدم".

وتعني تاتا "الأب" بلغة الزوسا، ويعتبر مواطنوا جنوب أفريقيا مانديلا أبا لدولة جنوب أفريقيا الجديدة التي ولدت بعد انتهاء نظام الفصل العنصري في عام 1994 عندما أصبح أول رئيس أسود للبلاد.