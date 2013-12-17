الأمم المتحدة توزع مساعدات على ضحايا السيول في غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا" أنها وفرت مساعدات لنحو ثمانية الآف فلسطيني في قطاع غزة بعدما تعرضت مئات المنازل لأضرار كبيرة جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على القطاع.

وشُرد أكثر من خمسة الآف شخص من منازلهم في شمال غزة وقتل شخص واحد على الأقل فيما وصفتها الأمم المتحدة بأنها "منطقة كوارث".

ونجمت السيول عن هطول أمطار غزيرة على مدى أربعة أيام بحيث لم يتسن الوصول إلى الكثير من المنازل إلا باستخدام الزوارق بعد أن وصل منسوب المياه إلى مترين في بعض المناطق.

وقال "عدنان أبو حسنة" المتحدث بإسم الأنروا أن الوكالة وفرت المساعدة لقرابة ثمانية الآف لاجئ فلسطيني تضررت منازلهم شملت هذه المساعدات بطاطين وأدوات المطبخ إضافة إلى تقديم خمسة الآف لتر من الوقود لقوات الدفاع المدني لاستخدامها لشفط مياه السيول.

كما تسبب التساقط الكثيف للثلوج بالشلل في مدناً فلسطينية مثل الخليل في الضفة الغربية المحتلة بالإضافة الى القدس وكذلك أجزاء من الجليل.

وفي غزة قال متحدث بإسم الحكومة أن كثيراً من الناس حوصروا داخل منازلهم التي غمرتها المياه وتوفي شاب فلسطيني عمره 22 عاما جراء استنشاق الدخان يوم السبت بعد إشعاله نار لتدفئة منزله.

وقالت وزارة الصحة في غزة ان 100 شخص أصيبوا عندما ألحقت مياه السيول أضرارا بمنازل متهالكة في القطاع ومن بين المصابين أشخاص سقطت عليهم أجزاء من مبان أو تعرضوا لحوادث سيارات على الطرق التي غمرتها المياه

وقالت حكومة غزة أنه تم نقل 5246 شخصاً إلى مدارس ومراكز أخرى استخدمت كمراكز إيواء مؤقتة في الأيام الأربعة الماضية.