اعتقال 18 مطلوباً وإبطال مفعول 9 عبوات ناسفة بالعراق

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين بأن قوة أمنية تابعة لشرطة المحافظة اعتقلت 18 مطلوباً ، فيما تمكنت قوة أخرى تابعة لجهاز مكافحة المتفجرات من إبطال مفعول 9 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من المحافظة نحو 170 كم شمال العاصمة بغداد .

وقال المصدر إن قوة أمنية قامت بحملة واسعة في "اقضية" شرق" بيجي وتكريت" تمكنت خلالها من اعتقال18 مطلوباً ، مشيراً إلى أنه تم تسليم المعتقلين إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم .

وأضاف أن قوة أمنية أخرى تابعة لجهاز مكافحة المتفجرات تمكنت من إبطال مفعول ثلاث عبوات ناسفة على الخط السريع غرب تكريت ، وأربع عبوات ناسفة على الطريق الربط بين تكريت وقضاء الدور، فيما تم ابطال مفعول عبوة واحدة وتفجير اثنتين مسيطر عليهما في منطقة القادسية شمال تكريت .