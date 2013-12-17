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اعتقال 18 مطلوباً وإبطال مفعول 9 عبوات ناسفة بالعراق

17/12/2013

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين بأن قوة أمنية تابعة لشرطة المحافظة اعتقلت 18 مطلوباً ، فيما تمكنت قوة أخرى تابعة لجهاز مكافحة المتفجرات من إبطال مفعول 9 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من المحافظة نحو 170 كم شمال العاصمة بغداد .

وقال المصدر إن قوة أمنية قامت بحملة واسعة في "اقضية" شرق" بيجي وتكريت" تمكنت خلالها من اعتقال18 مطلوباً ، مشيراً إلى أنه تم تسليم المعتقلين إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم .

وأضاف أن قوة أمنية أخرى تابعة لجهاز مكافحة المتفجرات تمكنت من إبطال مفعول ثلاث عبوات ناسفة على الخط السريع غرب تكريت ، وأربع عبوات ناسفة على الطريق الربط بين تكريت وقضاء الدور، فيما تم ابطال مفعول عبوة واحدة وتفجير اثنتين مسيطر عليهما في منطقة القادسية شمال تكريت .

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