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ميزانية اليابان لعام 2014 ستسجل مستوى قياسيا

16/12/2013
 
رئيس وزراء اليابان شينزو آبي

قال مصادر حكومية مطلعة يوم الاثنين إن ميزانية اليابان للسنة المالية القادمة 2014 سترتفع إلى مستوى قياسي لتتجاوز 930 مليار دولار لتمويل مشاريع الأشغال العامة والإنفاق العسكري.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز طلبت عدم الكشف عن هويتها إن الحكومة تجري مفاوضات نهائية لميزانية العام الذي يبدأ في إبريل المقبل والتي ستتجاوز 96 تريليون ين (931 مليار دولار)، ومن المنتظر أن تقر حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي الميزانية في 24 ديسمبر الجاري.

يذكر أن حجم ميزانية السنة المالية الحالية قد بلغ 92.6 تريليون ين.

وكان سينزو آبي قد انتخب رئيسا للوزراء قبل عام واعتمد على الإنفاق الحكومي الضخم بشكل أساسي لمعالجة ضعف النمو وانكماش الأسعار في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

ويسعي آبي أيضا لضبط الميزانية من خلال زيادة ضريبة المبيعات في إبريل  المقبل. كما يبلغ حجم الدين المحلي الياباني مثلي حجم الاقتصاد.

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