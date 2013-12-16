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مقتل العشرات في تفجيرات في العراق

16/12/2013

قالت مصادر طبية  إن هجمات انتحارية وتفجيرات في مناطق متفرقة من العراق أسفرت عن سقوط 21 قتيلاً على الأقل في أحدث هجوم في سلسلة من الهجمات رفعت مستوى العنف في البلاد إلى أعلى مستوياته منذ خمس سنوات.

وقالت مصادر من الشرطة إن أعنف هجوم وقع في بيجي على بعد 180 كيلومترا شمالي بغداد حيث سيطر أربعة مهاجمين يرتدون أحزمة ناسفة على مركز للشرطة بعد تفجير سيارة ملغومة متوقفة خارج المبنى.

وأضافت أن شخصين فجرا نفسيهما داخل مركز الشرطة وقتلا خمسة من رجال الشرطة وسيطر اثنان آخران على المركز لمدة ساعة تقريبا قبل أن يفجرا نفسيهما عندما داهمت القوات الخاصة العراقية المبنى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم إلا أن التفجيرات الانتحارية من الأساليب التي يتبعها جناح تنظيم القاعدة في العراق.

وفي بغداد قالت الشرطة ومصادر طبية إن عددا من السيارات الملغومة والقنابل المزروعة على الطرق قتلت 14 شخصا على الأقل وأصابت 34 آخرين.

ويشهد العام الحالي أسوأ أعمال عنف في العراق منذ عامي 2006 و2007.

وتلقي الحكومة باللوم على جماعات على صلة بتنظيم القاعدة في تزايد العنف الذي تقول إن الصراع في سوريا المجاورة يؤججه.

وتوضح أرقام صادرة عن الأمم المتحدة والحكومة العراقية إن مئات العراقيين قتلوا الشهر الماضي.

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