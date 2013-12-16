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كيري يعلن عن إحراز تقدم في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية

16/12/2013

قال وزير الخارجية الأمريكي جون  كيري أنه تم إحراز تقدم  بشأن القضايا الصعبة في المفاوضات  بين الإسرائيليين والفلسطينيين .
وأضاف في مقابلة أجرتها مع كيري قناة "أيه بي سي " الاخبارية الامريكية"  اتفقنا على عدم الإدلاء بأحاديث عما نقوم به لأن هذا يثير توقعات وضغطاً  .. كما أنه يخلق معارضة في بعض الحالات ".
وتابع  " من الأفضل كثيراً  بالنسبة لنا أن نفعل بالضبط مانقوم بعمله الا وهو التفاوض  بهدوء وعلى نحو خاص والعمل مع طاقم تفاوضي والزعماء على نحو مباشر ونحاول حل القضايا الصعبة  . هذا بالضبط ما نقوم بعمله ".
واستطرد" شخصياً أشعر بالتشجيع لأن قضايا صعبة للغاية بدأت تتبلور في صور خيارات عدة أو ربما لاتتاح للزعماء لاختيار من بينها  للمساعدة في التوصل الى حل ".
غيرأنه شدد على "هذه الأشياء لاتحدث بين عشية وضحاها . لوكان هذا النزاع  سهلاً ، لكان قد تم تسويته منذ سنوات مضت . إنه كان عصي الحل على رؤساء  ووزراء خارجية (أمريكيين) على مدار مابين 30 إلى 40 عاما".
يشار إلى أن كيري قام يومي بزيارة الشرق الأوسط الأسبوع الماضي وأجرى  محادثات  مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو  بهدف مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين للتوصل إلى اتفاق إطاري بحلول نهاية شهر كانون ثان/يناير المقبل لكسر الجمود في المحادثات التي بدأت في شهر تموز/يوليو الماضي.
وجدد كيري قبل مغادرته التأكيد على التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين ، قائلا "نعمل بشأن نهج يحقق كلاً من ضمان أمن إسرائيل واحترام السيادة الفلسطينية بشكل كامل".

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